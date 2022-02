Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Αιματηρή συμπλοκή: Πως σκότωσαν τον 19χρονο οπαδό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραυματίστηκαν ακόμη ένας 19χρονος και ένας 20χρονος. Οπαδικά τα κίνητρα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Τι λένε κάτοικοι της περιοχής.



Οπαδικά είναι, σύμφωνα με την αστυνομία, τα κίνητρα της δολοφονικής επίθεσης που δέχθηκαν τρεις νεαροί, γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να πέσει νεκρός από τραύμα με μαχαίρι ένας 19χρονος, ενώ δύο φίλοι του, 19 και 20 ετών αντίστοιχα, τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης.

Το φονικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Θεοδ. Γαζή και Ν. Πλαστήρα, κοντά στο γήπεδο του Άρη, όπου οι τρεις νεαροί κινούνταν με τα πόδια. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία, άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα τούς πλησίασαν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι της επίθεσης προηγήθηκε σύντομη στιχομυθία μεταξύ του δράστη ή των δραστών και των θυμάτων.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, εκτός από τα τρία θύματα στην παρέα τους βρίσκονταν άλλοι δύο νεαροί που κινούνταν κι αυτοί πεζοί επί της οδού Θεοδ. Γαζή, κοντά στο γήπεδο «Κλ. Βικελίδης» του Άρη, αλλά φαίνεται πως πρόλαβαν να ξεφύγουν.

Ο 19χρονος φαίνεται να υπέκυψε από ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ανέλαβαν τις έρευνες, λαμβάνοντας καταθέσεις από περίοικους της περιοχής, ενώ εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων. Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες θα καταθέσουν και οι δυο τραυματίες.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι άκουσαν φωνές και βγήκαν στα μπαλκόνια να δουν τι συνέβη, καλώντας την Άμεση Δράση. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα θύματα φορούσαν διακριτικά ομάδας, ενώ αστυνομικοί του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής, μέσα από καταθέσεις περιοίκων και υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχειρούν να συγκεντρώσουν στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών.

Στο μεταξύ, από τους 15 προσαχθέντες οι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ένας συνελήφθη διότι στην κατοχή του βρέθηκε ναυτικός πυρσός, αλλά δεν προέκυψε εμπλοκή του στο αιματηρό επεισόδιο.

Τον σκότωσε γιατί ήταν Άρης

Σύμφωνα με το thestival.gr, άτομο που επέβαινε σε ένα λευκό όχημα, κινήθηκε πεζό προς τον 19χρονο και τους δύο φίλους του. Πριν προλάβουν να αντιληφθούν τι συμβαίνει τους είπε: «Γαμ… τον Άρη σας ρε μ…» και στη συνέχεια άρχισε να τους χτυπά με το μαχαίρι. Ο 19χρονος δέχτηκε μαχαιριά στο εσωτερικό μέρος του ποδιού του, κοντά στην βουβωνική χώρα. Ο δεύτερος νεαρός έφερε τραύμα στο κεφάλι και τον θώρακα. Το τρίτο μέλος της παρέας δέχτηκε μαχαιριά στον γλουτό.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό της άμεσης δράσης και βρήκε τους νεαρούς αιμόφυρτους να ζητούν βοήθεια. Οι αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ο 19χρονος αιμορραγούσε ακατάσχετα. Άφησε την τελευταία του πνοή πριν την άφιξη του ασθενοφόρου και της κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ. Οι δύο φίλοι του άτυχου 19χρονου διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Αμέσως άρχισαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του οχήματος των δραστών. Δεν έχει διευκρινιστεί πόσα ήταν τα άτομα που πήραν μέρος στην δολοφονική επίθεση. Η Αστυνομία έχει στη διάθεσή της βίντεο από παρακείμενα καταστήματα. Κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών συνέλεξε στοιχεία από το σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβόλιο - Γεωργαντάς: Ποιοι θεωρούνται ανεμβολίαστοι χωρίς την τρίτη δόση

Καμπουράκης: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο σπίτι του

“Το Πρωινό” - Πάνος Νάτσης: Η κηδεία και η έκκληση της οικογένειας του (βίντεο)