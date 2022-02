Κοινωνία

Νέος Βουτζάς: Καθίζηση σπιτιών μετά την κακοκαιρία (βίντεο)

Επικίνδυνα για τους ενοίκους, λόγω της μεγάλης κλίσης που έχουν πάρει, είναι τα ακίνητα, που έχουν χτιστεί δίπλα στο ρέμα.

Την υποχώρηση του εδάφους και την καθίζηση τριών σπιτιών προκάλεσαν οι τελευταίες βροχές στην περιοχή του Νέου Βουτζά.

Πρόκειται για γεωλογικό φαινόμενο στην περιοχή, δήλωσε ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας ενώ ο δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου Βαγγέλης Μπουρνούς, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι διολισθαίνει ένα υπόστρωμα του εδάφους.

Ειδικοί γεωτέχνες θα διαπιστώσουν με ηλεκτρικά σήματα το βάθος που εξελίσσεται αυτή η διαδικασία.

Σε πρώτη φάση τέσσερα σπίτια έχουν πρόβλημα, ανέφερε ο δήμαρχος, τόνισε όμως πως το γεωλογικό φαινόμενο μπορεί να επεκταθεί, υπενθυμίζοντας πως πριν από 25 ημέρες η καθίζηση ήταν 30 εκατοστά περίπου και πλέον έφθασε τα 3 μέτρα.