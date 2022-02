Κόσμος

Μεξικό: 16 νεκροί σε επεισόδια μεταξύ συμμοριών

Φρίκη στο Μεξικό. Δέκα πτώματα βρέθηκαν τυλιγμένα σε κουβέρτες και άλλα έξι βρέθηκαν, «κρεμασμένα».

Οι αρχές στη Σακατέκας ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πλαίσιο διένεξης μεταξύ συμμοριών, καθώς η πολιτεία αυτή του κεντρικού Μεξικού έχει βρεθεί αντιμέτωπη με έξαρση της βίας.

Σύμφωνα με τον πολιτειακό εισαγγελέα Φρανσίσκο Μουρίγιο, δέκα πτώματα βρέθηκαν τυλιγμένα σε κουβέρτες σε δρόμους του δήμου Φρεσνίγιο και άλλα έξι βρέθηκαν, «κρεμασμένα», μέσα σε αποθήκη στην κοντινή κοινότητα Πάνφιλο Νατέρα.

Δύο πρόσωπα που μετέφεραν πτώμα συνελήφθησαν μία ημέρα νωρίτερα, πρόσθεσε ο εισαγγελικός λειτουργός, σημειώνοντας πως όλοι οι φόνοι πιθανόν συνδέονταν.

Τον περασμένο μήνα, οι αρχές βρήκαν 10 πτώματα εγκαταλελειμμένα σε όχημα στο ιστορικό κέντρο της ομώνυμης πολιτειακής πρωτεύουσας Σακατέκας, μερικά βήματα από την έδρα της τοπικής κυβέρνησης.

Οι δολοφονίες αυξήθηκαν στην πολιτεία, κατά τα επίσημα δεδομένα: διαπράχθηκαν 1.050 το 2021, κάπου 200 περισσότερες απ’ ό,τι το 2020.

