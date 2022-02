Παράξενα

Παγκόσμιο ρεκόρ στατικής άπνοιας από 16χρονο Έλληνα (βίντεο)

Τι λένε στον ΑΝΤ1 ο Ανάργυρος Χλίτσιος αλλά και ο πατέρας και προπονητής του, ο οποίος κατέχει παγκόσμιο ρεκόρ στην κατάδυση.

Ο 16χρονος Ανάργυρος Χλίτσιος κατάφερε να μείνει σχεδόν πέντε λεπτά χωρίς ανάσα, δίχως να υποστηρίζεται η αναπνοή του από εξοπλισμό, στην Γερμανία.

Με το κατόρθωμα του αυτό, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στατικής άπνοιας, κάτι που ανέδειξαν με ρεπορτάζ τους όλα τα γερμανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Για το επίτευγμα αυτό μίλησε ο ίδιος ο 16χρονος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», αλλά και ο πατέρας και προπονητής του, Χρόνης Χλίτσιος.

Ο Χρόνης Χλίτσιος κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ κατάδυσης με σκανταλόπετρα, έχοντας καταδυθεί σε βάθος 106 μέτρων!

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» με όσα είπαν ο Ανάργυρος και ο Χρόνης Χλίτσιος για το παγκόσμιο ρεκόρ στατικής άπνοιας.

