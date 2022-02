Κοινωνία

Νίκαια: Φωτιά σε σπίτι επεκτάθηκε σε αυτοκίνητα και μηχανές

Ερωτηματικά προκαλεί η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα, αυτοκίνητα και μηχανάκια στην Νίκαια.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Νίκαια Αττιτκής.

Συμφωνα με την ενημέρωση της ΠΥ, στις φλόγες "τυλίχθηκαν" ισόγειο διαμέρισμα, παρακείμενα αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα επί της οδού Σουλίου.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα καθώς και σε παρακείμενα ΕΙΧ και μοτοποδήλατα επί της οδού Σουλίου στη Νίκαια Αττικής. Επιχειρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 6, 2022

