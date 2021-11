Κοινωνία

Νίκαια: Πίτμπουλ δάγκωσε αστυνομικό που έκανε έρευνα για ενδοοικογενειακή βία

Πίτμπουλ επιτέθηκε σε αστυνομικό που κλήθηκε να παρέμβει σε καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Την εντολή φέρεται να έδωσε ο ιδιοκτήτης του.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στη Νίκαια το βράδυ της Τετάρτης όταν αστυνομικοί κλήθηκαν να μεταβούν σε κατοικία στην περιοχή μετά από καταγγελία για επίθεση από άνδρα σε βάρος της συντρόφου του.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία ο 40χρονος άνδρας άνοιξε την πόρτα και έδωσε εντολή στον σκύλο του ράτσας πίτμπουλ να επιτεθεί.

Ο σκύλος άρπαξε τον έναν αστυνομικό από το πόδι και τον τραυμάτισε.

Αμέσως έφτασαν ενισχύσεις, ο άνδρας συνελήφθη, ενώ ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

