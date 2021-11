Κοινωνία

Δολοφονία στην Νίκαια: Βίντεο με την στιγμή της εκτέλεσης

Συγκλονίζει το ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, με την στιγμή της δολοφονίας του ιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων.

Την εν ψυχρώ δολοφονία 35χρονου ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων, αλβανικής καταγωγής κατέγραψε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Η δολοφονία έγινε το βράδυ της Τρίτης, στην λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στη Νίκαια

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από το nantiareport.gr, καταγράφεται το θύμα να συνομιλεί με έναν φίλο του, όταν πλησιάζει το αυτοκίνητο με τους δολοφόνους.

Ο δράστης που κάθεται στο πίσω κάθισμα, ανοίγει το παράθυρο του αυτοκινήτου και πλησιάζουν τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου.

Εχοντας καλύψει το πρόσωπό του και φορώντας γάντια, ο δολοφόνος βγαίνει σχεδόν ο μισός από το παράθυρο, προτάσσει το πιστόλι που έχει σιγαστήρα και πυροβολεί από πολύ μικρή απόσταση το θύμα του, που αιφνιδιάζεται και σε δευτερόλεπτα σωριάζεται στο έδαφος.

Ο φίλος του προσπαθεί να καλυφθεί και να αντιδράσει εκσφενδονίζοντας μια καρέκλα.

Οι δράστες απομακρύνονται, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, αλλά είχε απαλλαγεί από τις κατηγορίες. Στο παρελθόν είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, ενώ κατά τις πρώτες εκτιμήσεις το κίνητρο των δολοφόνων ήταν προσωπικές, οικονομικές διαφορές με το θύμα.

