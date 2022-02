Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Λιγνάδης: Την Πέμπτη η μεταγωγή του (βίντεο)

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό" την Πέμπτη θα γίνει η μεταγωγή του Δημήτρη Λιγνάδη από τις Φυλακές Τριπόλεως στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Η έναρξη της δίκης θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου και όπως φαίνεται ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους που τον καταγγέλουν, ενώ μιλά - σύμφωνα με το ρεπορτάζ - καθημερινά με το δικηγόρο του Αλέξη Κούγια για να προετοιμάσουν την υπερασπιτική του γραμμή.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα και θα μεταφερθεί στην 1η πτέρυγα των Φυλακών Κορυδαλλού, για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας .

