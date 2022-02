Κοινωνία

Δημητρακόπουλος για Φιλιππίδη: Αν ήταν άλλος, θα τον είχαν αφήσει ελεύθερο (βίντεο)

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη στην πολύκροτη υπόθεση των καταγγελιών εναντίον του για βιασμό και απόπειρες βιασμού που τον οδήγησαν στη φυλακή, μίλησε στο "Πρωινό" δίνοντας τη δική του οπτική στην υπόθεση.

"Το τεκμήριο αθωότητας πρέπει να ισχύει για όλους. Όχι μόνο για τα παιδιά που έχουν πάμπλουτους γονείς. Και δεν μπορεί κάποιος να επιτίθεται στην αξιοπιστία της 24χρονης από τη Θεσσαλονίκη και να έχει κοινό που τον χειροκροτεί και σε αντίθετη περίπτωση στον Πέτρο Φιλιππίδη μόλις βγει ένας ηθοποιός να πει μια καλή κουβέντα να δέχεται λιντσάρισμα" ανέφερε μεταξύ άλλω ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Στην ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα, αν ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι "πεπεισμένος ότι είναι αθώος", ο γνωστός δικηγόρος απάντησε:

"Το αν είσαι αθώος ή όχι, το ξέρεις εσύ ο ίδιος. Δεν μπορεί να πείσει τον εαυτό του ότι είναι αθώος, είναι αθώος! Επειδή πλέον πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία, μπορώ να σας πω κάτι που τόσο καιρό δεν το έλεγα.

Επειδή η κοινή γνώμη για να έχει σωστή αντίληψη πρέπει να είναι καλά πληροφορημένη, ο κύριος Φιλιππίδης κατηγορείται για έναν βιασμό. Όλες οι υπόλοιπες πράξεις είναι απόπειρες βιασμού".

Μάλιστα, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε : "Για να ξέρει ο κόσμος, το βίωμα του βιασμού για πρώτη φορά η καταγγέλλουσα το είπε στον ανακριτή. Είχε δώσει μια κατάθεση στο ΣΕΗ και μια κατάθεση στον εισαγγελέα και δεν είχε πει ποτέ ότι βιάστηκε! Ποτέ! Ποτέ δεν είχε περιγράψει γενετήσια πράξη. Και για πρώτη φορά το λέει στην ανακρίτρια. Και όταν τη ρώτησε η ανακρίτρια "Πώς το ξέχασες; Έχεις δώσει δύο καταθέσεις και δεν το θυμήθηκες. Τώρα πώς ξαφνικά το θυμήθηκες ενώπιόν μου;”, ξέρετε ποια ήταν η απάντηση; "Το είχα ξεχάσει και μου το θύμισε ένας φίλος”. Γιατί αυτά πρέπει να τα ξέρει η κοινή γνώμη... Ας μιλήσουμε αντικειμενικά. Μην είστε έτοιμος να δικαιολογήσετε, κύριε Λιάγκα. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό βίωμα από τον βιασμό μιας γυναίκας. Ο άλλος ευνουχίζει τη ζωή και τη ψυχή της, δεν μπορεί να μην το λέει από την πρώτη στιγμή και να φτάνει στην ανακρίτρια".

Και συνέχισε λέγοντας: "Η Δικαιοσύνη, και το λέω αναλαμβάνοντας την ευθύνη των προσωπικών μου απόψεων, και οι Δικαστές όλοι λένε πως δεν επηρεάζονται από όσα ακούν από τον Τύπο.

Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν δικαστές που περιορίζονται στα στοιχεία της δικογραφίας αλλά υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός δικαστών που ποδηγετούνται από την κοινή γνώμη, η οποία δεν είναι ενημερωμένη. Εάν στη θέση του Πέτρου Φιλιππίδη ήταν ένας κατηγορούμενος που η υπόθεσή του δεν είχε πάρει τρομακτικές διαστάσεις και ερχόταν η καταγγέλλουσα και έλεγε "τον βιασμό μού τον θύμισε ένας φίλος μου”, πιστεύετε ότι θα ήταν αξιόπιστη κατάθεση; [...]

Αν στη θέση του Φιλιππίδη ήταν ένας άλλος άνθρωπος χωρίς καμία δημοσιότητα, θα τον είχαν αφήσει ελεύθερο χωρίς κανένα περιοριστικό όρο".

