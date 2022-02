Πολιτική

ΥΠΕΞ – Παναγία Σουμελά: Προσβλητικές οι εικόνες βεβήλωσης της Ιστορικής Μονής

Έντονη η αντίδραση του ΥΠΕΞ για τις εικόνες που προβλήθηκαν, στις οποίες ξένο συγκρότημα φαίνεται να χορεύει ντίσκο στον χώρο της Ιστορικής Μονής Παναγίας Σουμελά.

Οι πρόσφατες εικόνες που προβλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες ξένο συγκρότημα φαίνεται να χορεύει ντίσκο στον χώρο της Ιστορικής Μονής Παναγίας Σουμελά, αποτελούν βεβήλωση του Μνημείου αυτού, υποψήφιου για την ανακήρυξή του σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο σημειώνει πως προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δόθηκε η άδεια στο εν λόγω συγκρότημα, καθώς η Μονή της Παναγίας Σουμελά ανοίγει μόνο για προσκυνηματικούς λόγους.

Οι εικόνες αυτές είναι προσβλητικές και έρχονται να προστεθούν σε σειρά ενεργειών των τουρκικών Αρχών εις βάρος Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών και καταλήγει: Καλούμε τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές να πράξουν τα δέοντα για να μην επαναληφθούν τέτοιες πράξεις και να γίνει σεβαστός ο ιερός χώρος της Μονής.

