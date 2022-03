Life

Ταλαιπωρημένα νύχια; Μάθε πως θα τα επαναφέρεις με σπιτικές μάσκες!

Φτιάξε ενυδατικές μάσκες με υλικά που έχεις στην κουζίνα σου!

Η ζημιά στα νύχια μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Ο κρύος καιρός μπορεί να αποδυναμώσει τα νύχια, όπως και η ακατάλληλη αφαίρεση του μανικιούρ με gel. Και αν δαγκώνεις τα νύχια σου, μπορεί να εμποδίσεις τη μελλοντική ανάπτυξη και να βλάψεις αισθητά την βάση των νυχιών σου. Οπότε, χρειάζεσαι επειγόντως ένα ενισχυτικό νυχιών, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για να επαναφέρει τη ζωή στα νύχια σου. Και ευτυχώς, τα δυναμωτικά νυχιών είναι αρκετά εύκολο να γίνουν DIY με προϊόντα που μπορεί να έχεις ήδη στο ντουλάπι σου.

Πολλές φορές ξεχνάμε ότι και αυτό το μελος του σώματός μας ταλαιπωριέται έντονα μέσα στη καθημερινότητα. Τα ακρυλικά,το βερνίκι νυχιών, τα gel μπορεί να φαίνονται υπέροχα, αλλά καταλήγουν να προκαλούν όλεθρο στα νύχια μας. Επίσης, εάν εργάζεσαι πολύ με τα χέρια σου,ή έχεις αναλάβει εξ ολοκλήρου το πλύσιμο των πιάτων, είσαι πιο επιρρεπής σε ζημιές στα νύχια. Πρόσθεσε ότι μπορεί να βλάψεις και τα νύχια των ποδιών σου από σωματικό τραυματισμό, κάνοντας ασκήσεις όπως τρέξιμο, τένις ή φορώντας παπούτσια που είναι πολύ στενά.

Αν, λοιπόν, έχεις αφυδατωμένα, αποχρωματισμένα και εύθραυστα νύχια έχεις απόλυτη ανάγκη από κάποια περιποίηση. Αυτές οι ενυδατικές μάσκες παρέχουν τη σωστή δόση που στοχεύει να επιδιορθώσει τα πετσάκια, να φωτίσει τα νύχια και να τονώσει την ανάπτυξη νέων νυχιών. Ενώ υπάρχουν πολλές μάσκες νυχιών που διατίθενται στην αγορά, εδώ είναι μερικές συνταγές που μπορείς εύκολα να ετοιμάσεις στο σπίτι.

