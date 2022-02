Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - εμβόλιο Novavax: Τον ερχόμενο μήνα στην Ελλάδα

Τα χαρακτηριστικά του εμβολίου έδωσε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Για τα πρωτεϊνικά εμβόλια μίλησε κατά την αποψινή ενημέρωση στο Υπουργείο Υγείας η πρόεδρος της εθνικής επιτροπής εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στο εμβόλιο Novavax είπε ότι η πρωτεϊνική ακίδα χορηγείται έτοιμη σε αυτόν που εμβολιάζεται, χωρίς να χρειαστεί να την παράγει ο οργανισμός. Το εμβόλιο -που αναμένεται τον ερχόμενο μήνα και στην Ελλάδα - είναι, όπως τόνισε, παλιάς τεχνολογίας η οποία χρονολογείται από το 1980 και σε αυτήν βασίζεται η παρασκευή του εμβολίου της γρίπης και άλλων εμβολίων.

Μιλώντας για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εμβολίου, είπε ότι μπορεί να συντηρηθεί σε ψύξη για 9 μήνες και οι 10 δόσεις που περιέχονται σε κάθε μπουκαλάκι, μπορούν να μείνουν για έξι μέρες σε θερμοκρασία δωματίου. Το εμβόλιο χορηγείται σε δύο δόσεις και το μεσοδιάστημα ανάμεσα στην πρώτη και στην δεύτερη είναι 28 ημέρες και μπορεί να γίνει από τους ενήλικες άνω των 18 ετών. Η ανάπτυξη αντισωμάτων και η παροχή προστασίας ξεκινά μετά από 14 ημέρες. Η ίδια εκτίμησε ότι το εμβόλιο αυτό θα συμβάλει ώστε να πειστούν και οι πλέον δύσπιστοι να εμβολιαστούν και πρόσθεσε ότι η εταιρεία παρασκευής έχει δεσμευτεί για ένα δισ. δόσεις, τις οποίες θα παράγει και οι οποίες σε μεγάλο βαθμό θα διοχετευθούν και στις μη προνομιούχες χώρες όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

Αναφερόμενη σε δύο κλινικές δοκιμές είπε ότι η μέτρια και σοβαρή συμπτωματική νόσος περιορίζεται σε ποσοστό που αγγίζει το 90% για όσους έχουν κάνει το εμβόλιο. Ωστόσο η ίδια είπε ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για το αν μπορεί να χορηγηθεί το νέο αυτό εμβόλιο ως αναμνηστική δόση αλλά ούτε και επαρκή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του όσον αφορά την μετάδοση του ιού και την διάρκεια της ανοσίας.

Η κυρία Θεοδωρίδου επανέλαβε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι ηλικίας 5 έως 17 ετών κάνουν δύο δόσεις του εμβολίου, ενώ για την τρίτη δόση είπε ότι έχει εγκριθεί μόνο για παιδιά με θέματα ανοσοκαταστολής. Επίσης, πρόσθεσε ότι η επιτροπή συζητά επέκταση της τρίτης δόσης σε παιδιά με προβλήματα λόγω χρόνιων νοσημάτων.

Αναφερόμενη σε άλλη μελέτη από το Ισραήλ, τόνισε ότι οι εμβολιασμένοι γονείς βοηθούν ώστε να μειωθεί η διασπορά του ιού στα νοικοκυριά και έμμεσα να προστατευτούν και τα παιδιά τους.

Η κυρία Θεοδωρίδου τόνισε πάντως για μία ακόμη φορά ότι η τήρηση των μέτρων προστασίας είναι πολύ σημαντική για να δούμε το δρόμο της εξόδου της πανδημίας.

Με αφορμή την περίπτωση ενός δωδεκάχρονου που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο παίδων με σύνδρομο MIS-C και σχετική ερώτηση που δέχθηκε η κυρία Θεοδωρίδου είπε ότι τουλάχιστον 50 παιδιά έχουν εμφανίσει το σύνδρομο αυτό στην Ελλάδα κι άλλα 50 έχουν παρουσιάσει συμπτώματα που σχετίζονται με αυτό. Ωστόσο έσπευσε να καθησυχάσει, τονίζοντας ότι με την θεραπευτική αντιμετώπιση, την έγκαιρη αναγνώριση αλλά και την θεραπεία που πήραν τα παιδιά έγιναν καλά και δεν υπήρξαν θάνατοι παιδιών εκτός ενός. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ερώτηση η ίδια δεν έχασε την ευκαιρία να τονίσει, για μία ακόμη φορά, την αξία του εμβολιασμού στα παιδιά, ώστε να καταφέρουν να περιορίσουν τις πιθανότητες να προσβληθούν από αυτό το σύνδρομο.

