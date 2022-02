Οικονομία

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.: στο πλευρό της κοινωνίας, με δωρεές τροφίμων

Η ΓΙΩΤΗΣ στάθηκε και το 2021 αρωγός της ελληνικής κοινωνίας, μέσω του προγράμματος δωρεών τροφίμων της εταιρίας.

Σε ανακοίνωση της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. αναφέρονται τα εξής:

«Πιστή στη διαχρονική δέσμευσή της να βρίσκεται πάντα στο πλευρό της ελληνικής οικογένειας και της κοινωνίας ευρύτερα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συνέχισε απρόσκοπτα και το 2021 να προσφέρει μέσω του προγράμματος δωρεών τροφίμων της εταιρίας, σε μια χρονιά με πολύ αυξημένες ανάγκες ως συνέπεια της πανδημίας covid-19.

Στο πλαίσιο αυτό, για άλλη μια χρονιά, έδωσε μεγάλη έμφαση στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα παιδιά και οι οικογένειες. Επίσης, ανταποκρίθηκε άμεσα στην κάλυψη αναγκών πληγέντων από φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, σεισμούς κλπ.

Κινούμενη σε αυτούς τους άξονες, η εταιρία προχώρησε και το 2021 σε σημαντικές δωρεές τροφίμων. Συγκεκριμένα:

Διέθεσε 550.000 μερίδες γευμάτων & ροφημάτων, καθώς και πάνω από 11,5 τόνους αλεύρων για τη σίτιση συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη

Στήριξε με δωρεές τροφίμων πάνω από 120 φορείς όπως Κοινωνικά Παντοπωλεία Δήμων, Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και άλλους κοινωνικούς φορείς, δίνοντας όπως πάντα ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες παιδιών και οικογενειών

Συνέχισε τη σταθερή της υποστήριξη σε ετήσια βάση στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την «Κιβωτό του Κόσμου», τον παιδικό σταθμό του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Οι Φίλοι του Παιδιού», το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» και την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου. Η στήριξη αυτή προς τους συγκεκριμένους φορείς συνεχίζεται σταθερά και το 2022.

«Όλοι οι άνθρωποι της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. έχουμε γαλουχηθεί με τις αρχές των ιδρυτών της, που έθεσαν εξαρχής ως προτεραιότητά τους τη στήριξη της κοινωνίας μας και, ειδικά, των παιδιών», δήλωσε ο κ. Μάριος Παπαθανασίου, Εμπορικός Διευθυντής της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. «Αποτελεί στοιχειώδες καθήκον μας να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους και να διευκολύνουμε την καθημερινότητα αυτών και των οικογενειών τους». Η ΓΙΩΤΗΣ A.E. συνεχίζει σταθερά το Κοινωνικό της Έργο μέσω του προγράμματος δωρεών τροφίμων, προσφέροντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή της, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη».