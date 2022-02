Αθλητικά

Instagram: ο Ρονάλντο “έσπασε τα κοντέρ” στους ακολούθους

Αυξημένη δυναμική για τον λογαριασμό του άσου της μπάλας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ποια είναι η δεκάδα των προφίλ με τους περισσότερους followers.

O Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έχει περισσότερους από 400 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.

Ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος γιόρτασε τα 37α γενέθλιά του την Κυριακή, ήδη από το Σεπτέμβριο του 2021 είναι το πρόσωπο με τους περισσότερους ακολούθους (237 εκατομμύρια) στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο.

Μέσα σε μόλις έξι μήνες, ο Ρονάλντο έχει αυξήσει κατά περίπου 163 εκατομμύρια τους ακολούθους του.

Στο Instagram, ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και της Σπόρτινγκ έχει 3242 δημοσιεύσεις, με μέσο όρο 10 εκατομμύρια «like» σε καθεμία από αυτές, ακολουθώντας μόλις 501 προφίλ.

Τα δέκα προφίλ με τους περισσότερους ακολούθους στο Instagram:

Κριστιάνο Ρονάλντο: +400 εκατομμύρια Κάιλι Τζένερ: 309 εκατομμύρια Λιονέλ Μέσι: 306 εκατομμύρια Σελένα Γκόμεζ: 295 εκατομμύρια Ντουέιν Τζόνσον: 295 εκατομμύρια Αριάνα Γκράντε: 294 εκατομμύρια Κιμ Καρντάσιαν: 285 εκατομμύρια Μπιγιονσέ: 237 εκατομμύρια Τζάστιν Μπίμπερ: 220 εκατομμύρια Κλόε Καρντασίαν: 219? εκατομμύρια

