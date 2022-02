Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στις Οινούσσες

Η δόνηση έγινε αισθητή σε Λέσβο και Χίο. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 11:21 με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 35 χιλιόμετρα ανατολικά των Οινουσσών.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος δέκα χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Χίο, αλλά και στη Λέσβο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερεθεί τραυματίες ή ζημιές.

