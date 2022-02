Life

“Το Πρωινό” - Λιγνάδης: οργή από μηνυτές για πιθανή διακοπή της δίκης (βίντεο)

Τι αναφέρουν σε δήλωση τους και τι ζητούν να σεβαστεί η Δικαιοσύνη, ενόψει της έναρξης της δίκης του πρώην Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.

Την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου έχει οριστεί να ξεκινήσει η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, ωστόσο ο συνήγορος του καλλιτέχνη, Αλέξης Κούγιας έχει αναφέρει ότι προτίθεται να ζητήσει διακοπή της δίκης, λόγω της συμμετοχής του σε άλλες δίκες, όπως εκείνη για την δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη.

Για τις προθέσεις αυτές, αν και είθισται να ενημερώνονται εκ των προτέρων οι αντίδικοι, η δικηγόρος δύο εκ των καταγγελλόντων τον Δημήτρη Λιγνάδη για σεξουαλική κακοποίηση, Μαρία Κουρτέση, είπε στην εκπομπή πως είναι ανενημέρωτη και πως έχει και η ίδια ενημερωθεί μέσω των ΜΜΕ, αλλά όχι επισήμως από τον συνάδελφο της.

Με αποκλειστική δήλωση τους στην Κέλλυ Χεινοπώρου και στην εκπομπή «Το Πρωινό», δύο από τους άνδρες που έχουν καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη και διαμένουν στο εξωτερικό, καλούν την Δικαιοσύνη να σεβαστεί, μεταξύ άλλων, και την δεινή οικονομική τους θέση και των δαπανών τους για την έλευση στην Ελλάδα, προκειμένου να καταθέσουν στην δίκη, ζητώντας την διεξαγωγή της χωρίς διακοπές και αναβολές.

Όλη η δήλωση των δύο καταγγελλόντων

Στην δήλωση των δύο φερόμενων ως θυμάτων του Δημήτρη Λιγνάδη αναφέρονται τα εξή:

«Το δικαστήριο αρχίζει την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και εμείς, τα θύματα, θα παραστούμε κανονικά, σύμφωνα με την κλήση που έχουμε λάβει, για να αρχίσει η διαδικασία. Περιμένουμε την δικαίωσή μας, μέσα από μια δίκαιη διαδικασία, χωρίς την σπίλωση της προσωπικότητάς μας και χωρίς την ταλαιπώρησή μας. Ζητάμε από το δικαστήριο να διαφυλάξει την αξιοπρέπειά μας και να σεβαστεί τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες που έχουμε για να παραστούμε σε μια δίκη, η οποία πριν ακόμη αρχίσει, έχει προαναγγελθεί από την πλευρά της υπεράσπισής του κατηγορουμένου , ότι θα επιδιωχθεί η διαιώνισή της, χωρίς ουσιαστικό λόγο»

