Life

“Το Πρωινό” - Μαυρόπουλος: ο Παναγιωτόπουλος δεν αισθάνεται ντροπή! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεσπά ένας από τους πρώην συνεργάτες του παρουσιαστή, αναφορικά με την συμπεριφορά και την στάση του Στάθη Παναγιωτόπουλου, από την ημέρα των αποκαλύψεων και ύστερα.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ένας πρώην φίλος και συνεργάτης του, ξεσπά μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 για την συμπεριφορά του παρουσιαστή από την ημέρα που ξέσπασε ο σάλος από τις αποκαλύψεις μέχρι και σήμερα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Θοδωρής Μαυρόπουλος ανέφερε για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, τα εξής:

«Κυκλοφορεί ελεύθερος, βγαίνει έξω, συνεχίζει τη ζωή του, ψάχνει την επόμενη κίνηση του, για δουλειά για το οτιδήποτε. Για το πως θα κινηθεί από εδώ και πέρα… εγώ πιστεύω ότι ο Στάθης το ‘χει αφήσει στην άκρη. Τουλάχιστον απ’ αυτά που καταλαβαίνω απ’ τη συμπεριφορά του.

Εγώ θα αισθανόμουνα ντροπή. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να συνεχίσω τη ζωή μου κανονικά.

Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω… ο Στάθης μετά απ’ όλο αυτό, περιμένει μια δίκη… πως μπορεί να είναι τόσο ήρεμος;. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.

Πιστεύω ότι ψάχνει να βρει δουλειά, ψάχνει να βρει να κάνει κάτι. Και το φυσιολογικό είναι να γυρίσει στην Αλόννησο.

Καμιά ποινή φυλάκισης και τίποτα απ’ όλα αυτά δεν μπορεί να αιτιολογήσει όλο αυτή την κατάσταση και όλο αυτό που έχει κάνει. Και φυσικά δεν πληρώνεται όλο αυτό που έχει περάσει η κοπέλα.

Τώρα, δηλαδή, πόσο χαρούμενος μπορεί να είσαι που μετά από όλο αυτό έχεις καταστρέψει τη δική σου ζωή και τη ζωή ανθρώπων, οι οποίοι ήταν κοντά σου. Είναι το χειρότερο, γιατί η ζωή σου από εδώ και πέρα δεν θα ξαναείναι… έχεις χάσει δουλειές, έχεις χάσει φίλους, έχεις χάσει συγγενείς. Γιατί πολύς κόσμος εναντιώθηκε μαζί σου.

Η σύζυγος του παραμένει στο πλευρό του γιατί μπορεί να θεωρεί ότι ο Στάθης δεν τα έκανε όλα αυτά ή τα έκανε σε μια στιγμή αδυναμίας. Χωρίς να ξέρουμε φυσικά το τι μπορεί να συζητούν μεταξύ τους.

Αν η αδελφή μου ήταν η γυναίκα του Στάθη, δεν νομίζω ότι θα της επέτρεπα να περάσει όλο αυτό το πράγμα. Θα προσπαθούσα με τον τρόπο μου να της δώσω να καταλάβει ότι «πρέπει να αφήσεις αυτό τον άνθρωπο». Δεν γίνεται να έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα και μην τα κάνει σ’ εσένα. Κι άντε δεν τα κάνει σ’ εσένα, μπορείς να δεχτείς να έχεις αυτή τη ρετσινιά επάνω σου και να κυκλοφορείς έτσι; Εγώ δεν θα μπορούσα!»

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη - Σιμόπουλος: ο δράστης έχει συλληφθεί (βίντεο)

Instagram: ο Ρονάλντο “έσπασε τα κοντέρ” στους ακολούθους

ΣΔΟΕ: “Βουνά” ναρκωτικών βρέθηκαν σε ελέγχους (εικόνες)