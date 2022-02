O Αλεξάντερ Πέιν ορκίστηκε Έλληνας πολίτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός είναι πλέον και επίσημα Έλληνας πολίτης.

Έλληνας πολίτης είναι πλέον ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Αλεξάντερ Πέιν (Constantine Alexander Payne).

Ο Αλεξάντερ Πέιν ορκίστηκε Έλληνας πολίτης στο γενικό προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από έξι χρόνια είχε γίνει επίτιμος δημότης Αιγίου.

Ο 54χρονος σκηνοθέτης είναι παντρεμένος από το 2015 με τη Μαρία Κοντό, μια 27χρονη Ελληνίδα που γνώρισε στο Αίγιο.

Σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γενικό προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη συγχαίρει τον Αλεξάντερ Πέιν. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στο έργο της Ευγενίας Μπενιάτογλου, γενικού προξένου της Ελλάδας στο Λος Άντζελες, προστίθεται.

Congratulations to Oscar-awarded film director, screenwriter & producer Constantine Alexander Payne who was sworn in as a #Greek citizen today at the Consulate General of Greece in Boston. This was possible thanks to the work of Evgenia Beniatoglou, Consul General of Greece in LA pic.twitter.com/iGIIdbq9gD