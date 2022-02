Κοινωνία

Τρένο εν κινήσει χτύπησε δέντρο

Δρομολογείται λεωφορείο προκειμένου οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους οδικώς.



Ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό, καθώς νέο ατύχημα σημειώθηκε με αμαξοστοιχία.

Όπως ενημέρωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η αμαξοστοιχία 83 χτύπησε δέντρο, το οποίο είχε πέσει στη γραμμή κοντά στην Βεγορίτιδα.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός προσωπικού ή επιβατών.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η αμαξοστοιχία δεν μπορεί να συνεχίσει μέχρι να καθαριστεί η γραμμή, δρομολογείται λεωφορείο προκειμένου οι 25 επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους οδικώς.

