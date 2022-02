Κοινωνία

Γεωργία Μπίκα: Ο δεύτερος βιασμός, εκείνος της αμφισβήτησης, είναι εξίσου οδυνηρός

Με ένα μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η 24χρονη Γεωργία Μπίκα που κατήγγειλε τον βιασμό της την Πρωτοχρονιά επανέλαβε για ακόμη μία φορά ότι «διεκδικεί το δίκιο και την αξιοπρέπεια της».

Η 24χρονη ευχαριστεί παράλληλα όλο τον κόσμο που έχει σταθεί στο πλευρό της μέσα από τα μηνύματα που λαμβάνει τονίζοντας ωστόσο ότι «ο δεύτερος βιασμός εκείνος της αμφισβήτησης είναι εξίσου οδυνηρός».

Το μήνυμά της στα social media:

«Έπειτα από έναν καταιγισμό αγάπης και «αγκαλιάς» από όλους εσάς, έχω να πω μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ σε όλους όσους με στήριξαν αυτές τις δύσκολες μέρες. Δεν είμαι μόνο η Γεωργία του Λαγκαδά. Είμαι η γυναίκα Γεωργία η οποία διεκδικεί το δίκιο και την αξιοπρέπεια της. Ο δεύτερος βιασμός εκείνος της αμφισβήτησης είναι εξίσου οδυνηρός. Θα τον αντιμετωπίσω όμως όπως και τον πρώτο με μία διαφορά: Με τις αισθήσεις μου και τα μάτια μου ανοιχτά. Με την δική σας αγάπη και συμπαράσταση, γιατί όλοι εσείς είσαστε η δική μου μεγάλη οικογένεια. Αληθινή αγάπη και σεβασμός αυτό είναι που θέλω να πετύχω δικαίωση ψυχής και ηρεμία! Για εμένα και για κάθε γυναίκα που φοβάται... Ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε».

Εν τω μεταξύ, σήμερα υπήρξαν νέες εξελίξεις στην υπόθεση, σχετικά με τις τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίος φαίνεται να έχει βρεθεί σημαντική ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό της 24χρονης.

