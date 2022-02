Αθλητικά

Οπαδική βία - Μωυσίδης: δικηγόροι ΠΑΕ ζητούσαν ευνοϊκή μεταχείριση για χούλιγκαν (βίντεο)

Αποκαλυπτικός ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης για όσα βίωσε κατά την θητεία του. Τι λέει για τις πιέσεις που δεχόταν από παράγοντες ομάδων.

«Δικηγόροι, που συνήθως εκπροσωπούσαν τις ΠΑΕ, μας ασκούσαν πιέσεις όταν γίνονταν συλλήψεις χούλιγκαν για επεισόδια και ζητούσαν, μεταξύ άλλων, να μάθουν στοιχεία της δικογραφίας πριν καν την ολοκληρώσουμε», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Βασίλης Μωυσίδης, συμπληρώνοντας πως ζητούσαν να υπάρξει και «ευνοϊκή μεταχείριση» ορισμένων εκ των συλληφθέντων, καθώς «ήταν μέλη των ομάδων τους», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, όπως εκμυστηρεύθηκε ο πρώην ανώτερος αστυνομικός, «παράγοντας ΠΑΕ μου ζητούσε όταν ανέβαινε στην Θεσσαλονίκη, να κάνουμε μεταφορά της ομάδας από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, που δεν θα κάναμε στον Πούτιν, με 30 «Ζητάδες» ή με 6 διμοιρίες ΜΑΤ!».

«Είμαι κάθετος, δεν δέχθηκα ποτέ καμία πολιτική παρέμβαση κατά την δική μου θητεία είτε από βουλευτή είτε από άλλον πολιτικό άρχοντα της Θεσσαλονίκης ή από αλλού», είπε ακόμη ο κ. Μωυσίδης, ο οποίος αναφέρθηκε ακόμη σε συναδέλφους του που μετά την συνταξιοδότηση τους εργάζονται σε ΠΑΕ, αλλά και στους συνδέσμους οπαδών και την ταχύτατη ενημέρωση τους για επικείμενους ελέγχους.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όσα είπε ο κ. Βασίλης Μωυσίδης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

