Στάθης Παναγιωτόπουλος: δίκη κεκλεισμένων των θυρών

Ξεκίνησε η δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Τι ζήτησε η καταγγέλλουσα από την έδρα.

Ξεκίνησε η δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου, με τον ίδιο ωστόσο να είναι απών.

Ο Παναγιωτόπουλος παραπέμφθηκε να δικαστεί σε Πλημμελειοδικείο, όμως η πλευρά της 30χρονης ζήτησε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος να παραπεμφεί για κακουργηματική παραβίαση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατά συρροή, δηλαδή να παραπεμφθεί σε Κακουργιοδικείο.

Το δικαστήριο απεφάνθη ότι θα εξετάσει το αίτημα αυτό κατά τη διάρκεια τη ακροαματικής διαδικασίας.

Επίσης, η δικηγόρος της καταγγελουσας ζήτησε η εκδίκαση της υπόθεσης να γίνει κεκλεισμένων των θυρών για να μην παραβιαστούν τα προσωπικά δεόμενα της, αίτημα που έγινε δεκτό τόσο από το δικαστήριο, όσο και από την πλευρά του παρουσιαστή.





Διαμέσου του δικηγόρου του, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος ζήτησε για άλλη μια φορά συγγνώμη για τις πράξεις του αυτές, τονίζοντας πως έχει ζητήσει και τη βοήθεια ειδικού.