Κόσμος

Πάρτι στην Παναγία Σουμελά: Προκαλεί ο Τούρκος DJ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δηλώσεις του Τούρκου DJ, την ώρα που συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το πάρτι του.

Την ώρα που συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το πάρτι στην Παναγία Σουμελά, ο DJ κάνει νέες προκλητικές δηλώσεις.

Από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, το ΥΠΕΞ και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο κατακρίθηκε η φιέστα που στήθηκε στο προαύλιο του ιστορικού χώρου, ενώ το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, διενεργεί ήδη έρευνα, στο στόχαστρο της οποίας έχουν μπει στελέχη του Διοικητηρίου και της Επαρχιακής Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού, οι οποίοι επέτρεψαν το γύρισμα.

Παράλληλα, ο Τούρκος DJ, Ahmet Senterzi, που πρωταγωνίστησε στο σκηνικό, δήλωσε πως «είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία αυτού του τόπου. Θέλαμε να διαφημίσουμε τη Μονή Σουμελά από μια διαφορετική οπτική γωνία και με την ενέργεια της μουσικής».

«Ήθελα να το κάνω με μουσική στην οποία είμαι ο καλύτερος. Παραδείγματα υπάρχουν ανάλογα τόσο στον κόσμο όσο και στη χώρα μας. Για παράδειγμα, βίντεοκλιπ γυρίστηκαν στο μοναστήρι της Βέρνης στη Γαλλία, στις αιγυπτιακές πυραμίδες και στη χώρα μας στο Nemrut, στο Gobekli Tepe και στην Καππαδοκία. Το γεγονός ότι η Σουμενλα ήταν κλειστή ήταν μια ευκαιρία για εμάς να κάνουμε αυτή την εκπληκτική εικόνα», πρόσθεσε ο Ahmet Centerzi.

Η τουρκική εφημερίδα Hurriyet είχε άρθρο με τον τίτλο «Εικόνες από τη Σουμελά που προκάλεσαν αρνητική αντίδραση», ενώ στην εφημερίδα Cumhuriyet δημοσιεύθηκε άρθρο με τίτλο «Διασκέδαση ντίσκο στο μοναστήρι Σουμελά».

Το News Turk αναφέρει ότι, παρά το γεγονός ότι ο ναός παραμένει κλειστός για το κοινό λόγω της συνεχιζόμενης αποκατάστασης του ναού και της πιθανότητας κατολισθήσεων, οι τοπικές αρχές έδωσαν άδεια σε τρεις DJ (DJ Ahmet Senterzi, Volkan Gunduz και Cengiz Can Atasoy) να γυρίσουν ένα βίντεο προώθησης εκεί με σκοπό να… «διαφημίζουν το μοναστήρι». Ωστόσο, κατάφεραν να συγκεντρώσουν μόνο πολλά οργισμένα σχόλια.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Φορέων και Ταξιδιωτικών Γραφείων (TISAD) Murat Cavga εξέφρασε την αντίδρασή του. «Μια στιγμή που ο εγκέφαλός μας “καίγεται”. Η δημόσια συνείδηση ??δεν θα ανακουφιστεί εάν οι υπεύθυνοι δεν εξηγήσουν γιατί δόθηκε αυτή η άδεια. Ποια θα είναι η χρησιμότητα αυτής της ντίσκο ψυχαγωγίας σε μια δομή όπου το κράτος μας επιτρέπει 1 ημέρα λατρείας το χρόνο;» τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Δολοφονία Άλκη: διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 20χρονο Αλβανό

Στάθης Παναγιωτόπουλος: δίκη κεκλεισμένων των θυρών