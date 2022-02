Κοινωνία

Τρομοκρατία - “Οργάνωση Αναρχική Δράση”: συλλήψεις στην Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώσεις από την Αστυνομία για συλλήψεις μελών τρομοκρατικής οργάνωσης. Τι βρέθηκε σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι "για την υπόθεση τοποθέτησης εκρηκτικού- εμπρηστικού μηχανισμού σε Ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν συνολικά τρείς ημεδαποί (δύο 35χρονοι άνδρες και 22χρονη γυναίκα).

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση «Οργάνωση Αναρχική Δράση», αναφορικά με πράξεις που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον από το 2016, καθώς και για τρομοκρατικές πράξεις: της έκρηξης, από κοινού, με χρήση εκρηκτικών υλών, κατασκευής, προμήθειας και κατοχής, από κοινού, εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών βομβών από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο, εμπρησμού, κατοχής, κατασκευής και προμήθειας, από κοινού, πιστολιού, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό ομάδων, οργανώσεων και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με χρήση εκρηκτικών υλών.

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις έρευνες σε οικίες, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

δύο σακίδια, με χλωριούχο κάλιο βάρους περίπου 40 κιλών το καθένα,

πλήθος κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, tablet, μονάδων αποθήκευσης usb και εξωτερικών σκληρών δίσκων,

πιστόλι και δύο γεμιστήρες με 13 φυσίγγια 9mm, συσκευασία 50 φυσιγγίων 9mm,

δώδεκα φυσίγγια 7,62mm για πυροβόλο όπλο,

δύο δοχεία γλυκερίνης ενός λίτρου έκαστο,

πλήθος συσκευασίες κεριών, γαντιών, χαρτοταινιών, δεματικών και σακούλες,

συσκευασία αποτελούμενη από τρία γκαζάκια,

ρούχα και καπέλα με σήματα Ελληνικής Αστυνομίας και ΕΚΑΒ,

πομποδέκτης,

δύο πυρσοί ναυτικού τύπου και καπνογόνο,

τρία δελτία ταυτότητας, για τα οποία έχει δηλωθεί απώλεια,

πλαστικό δοχείο με τρία γουδοχέρια,

παραφινέλαιο και

εγχειρίδιο με πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών με τον τίτλο “Εγχειρίδιο Άμεσης Δράσης”.













Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης".

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: ο “Αθηναίος” ζητά… ελαφρυντικά

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Λιγνάδης - Βλάχος στο “Πρωινό”: η διακοπή έχει στόχο να “εξοντώσει” τους μηνυτές (βίντεο)