Life

Η Shay Mitchell περιμένει παιδί!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια με ανάρτησή της στο Instagram.

Η Shay Mitchell μας ξάφνιασε ανακοινώνοντας ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδάκι της.

Η αποκάλυψη έγινε πριν από μερικές ώρες μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός που αγαπήσαμε μέσα από τις σειρές «Pretty Littlie Liars» και «You» μας έδειξε τη φουσκωμένη της κοιλίτσα, ενώ έκανε αναφορά και στην απώλεια της γιαγιάς της .

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Πρώην ποδοσφαιριστής ανάμεσα στους συλληφθέντες

Κορονοϊός – Πλεύρης: Τις επόμενες μέρες οι αποφάσεις για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις

Novartis: Νέα κόντρα ΣΥΡΙΖΑ - Γεωργιάδη