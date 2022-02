Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Σκρέκας: επιδοτήσεις και αναδρομικά στους λογαριασμούς (βίντεο)

Τι λέει ο ΥΠΕΝ για την επιδότηση στην φοιτητική στέγη, τα ποσά της στήριξης για τον Φεβρουάριο, την συμβολή της ΔΕΗ και την πίεση στους παρόχους ρεύματος.

Για την ενεργειακή κρίση και τα νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων μίλησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ο Κώστας Σκρέκας είπε «συνεχίζουμε για έκτο μήνα την στήριξη των νοικοκυριών. 7 στα 10 νοικοκυριά καταναλώνουν έως 300 κιλοβατώρες το μήνα και σε αυτά καλύπτουμε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης (σημ: λόγω του ράλι των διεθνών τιμών), δίνοντας επιδότηση 39 ευρώ, ποσό που ανεβαίνει στα 51 ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά».

Ανέφερε ακόμη πως 1,5 εκατομμύρια πολίτες υπάγονται στο κοινωνικό τιμολόγιο, άρα έχουν μεγαλύτερη επιδότηση και στήριξη, ενώ προσθέτως 1 εκατομμύριο πολίτες παίρνουν και επίδομα θέρμανσης, έχοντας κι άλλη στήριξη έναντι της ενεργειακής κρίσης.

«Μπαίνουν αναδρομικά οι επιδοτήσεις. Σε κάποιους που πήραν μεγάλο έναντι λογαριασμό, οι επιδοτήσεις εμφανίζονται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό», υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας.

Ο ΥΠΕΝ διευκρίνισε πως «η επιδότηση για τον Φεβρουάριο διατηρεί στο ίδιο επίπεδο την απορρόφηση της ανατίμησης».

«Οι παραγωγοί και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δυσκολεύονται πάρα πολύ και αυτό μας προβληματίζει. Στην Αγγλία έκλεισαν 4 εταιρείες, με τον αντίκτυπο που είχε αυτό και στην οικονομία. Αυτό ίσως συμβεί και αλλού», απάντησε ο κ. Σκρέκας, σχετικά με το κατά πόσον οι πάροχοι ενέργειας έχουν αναλάβει ένα μέρος του κόστους, ώστε να μην μετακυληθεί στους καταναλωτές, συμπληρώνοντας πως «η ΔΕΗ διέθεσε 300 εκατομμύρια ευρώ το 2021 ευρώ για να συμβάλει αναλαμβάνοντας μέρος του κόστους».

Σε ότι αφορά την επιδότηση για κατανάλωση ρεύματος ή φυσικού αερίου της φοιτητικής στέγης, ο κ. Σκρέκας ανέφερε πως «προσπαθούμε να βρούμε ένα μηχανισμό γρήγορο για να μπορέσουμε να επισημάνουμε αυτές τις παροχές, που αφορούν την φοιτητική στέγη, για να υπάρξει στήριξη και για αυτές»

Αναφέροντας ως παράδειγμα τον λογαριασμό που κλήθηκε να πληρώσει ο ίδιος, ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε πως «για την ίδια κατανάλωση στο τετράμηνο, πλήρωσα πέρσι 280 ευρώ. Φέτος πλήρωσα 340 ευρώ, ενώ θα πλήρωνα 410-420 ευρώ, αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις».

Επεσήμανε μάλιστα πως είναι «κλιμακωτή η επιδότηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού, μεγαλύτερη έως τις 150 κιλοβατώρες και μικρότερη από 150 κιλοβατώρες και πάνω, για να δώσουμε και το μήνυμα της εξοικονόμησης ενέργειας»

Όπως τόνισε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η μόνιμη λύση είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, γι’ αυτό προχωρήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για την αντικατάσταση ενεργοβόρων κλιματιστικών ή ψυγείων, καθώς μπορούν να μειώσουν μόνιμα τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού.

