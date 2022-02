Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανακοινώσεις του Κώστα Σκρέκα για τα μέτρα στήριξης στους λογαριασμούς του Φεβρουαρίου.

Όλα τα νοικοκυριά θα αφορούν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε για το μήνα Φεβρουάριο ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας.

Τα μέτρα ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνουν:

150 ευρώ για τις πρώτες 150 κιλοβατώρες

110 ευρώ για τις 150 έως 300 κιλοβατώρες

39 ευρώ μέση μηνιαία ενίσχυση

Στο Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) η επιδότηση θα φτάσει τα 170 ευρώ για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες

Για αγροτικά, επαγγελματικά, εμπορικά κ.τλ. τιμολόγια προβλέπεται ότι για όσους έχουν κυμαινόμενα επιτόκια θα λάβουν 150 ευρώ ανά MV. Ισχύει και η αναστολή ΥΚΩ για τις επιχειρήσεις στη μέση τάση.

Για το φυσικό αέριο στα νοικοκυριά θα δοθούν 20 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα για όλα τα νοικοκυριά.

Ταυτόχρονα Η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα δίνει 20 ευρώ έκπτωση για όλους τους πελάτες της. Θα ζητηθεί να πράξουν το ίδιο και οι άλλοι πάροχοι.

Στο φυσικό αέριο σε επιχειρήσεις δίνεται επιδότηση 20 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα.

Το συνολικό ποσό φτάνει τα 350 εκατ. ευρώ και οι πόροι προέρχονται από τις δημοπρασίες ρύπων και το υπερπλεόνασμα του λογαριασμού ΑΠΕ.

Αναλυτική η ανακοίνωση των μέτρων από τον Κώστα Σκρέκα:

«Η Κυβέρνηση για έκτο συνεχόμενο μήνα, υλοποιώντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στηρίζει την ελληνική οικογένεια και τις επιχειρήσεις από τις επιπτώσεις αυτής της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης που συνεχίζει να πλήττει Ευρώπη. Για ακόμη ένα μήνα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος απειλεί τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα έντονα ασταθές περιβάλλον για την οικονομία. Οι συνθήκες αυτές, και μάλιστα εν μέσω του χειμώνα, μας οδηγούν εκ νέου στη λήψη νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας και τον Φεβρουάριο. Αξιολογούμε σε μηνιαία βάση τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας στις διεθνείς αγορές και προσαρμόζουμε ανάλογα το ύψος της επιδότησης.

Τον Δεκέμβριο του 2021 η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 235 ευρώ/ΜWh, τον Ιανουάριο μειώθηκε στα 227 ευρώ ενώ τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου η τιμή συνεχίζει την ελαφρά αποκλιμάκωση στα 221, 5 ευρώ/MWh, ωστόσο παραμένει σχεδόν 4 φορές ακριβότερη από τη μέση τιμή του 2020. Η τιμή του φυσικού αερίου Τον Δεκέμβριο ανήλθε σε 116 ευρώ/MWh, ενώ τον Ιανουάριο έπεσε σε 84,5 ευρώ/MWh. Παρά την αποκλιμάκωση, η τιμή παραμένει αισθητά υψηλότερη, σχεδόν 5 φορές παραπάνω, σε σχέση με ένα έτος πριν.

Ποτέ στο παρελθόν, δεν έχουν καταγραφεί τόσο υψηλές τιμές φυσικού αερίου. Αυτό αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης που εξακολουθεί να μαίνεται. Tο τελευταίο διάστημα, καταγράφονται εξαιρετικά υψηλές τιμές και στο πετρέλαιο. Η τιμή του Μπρέντ κινείται στα 92,2 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογα επίπεδα τιμών πετρελαίου είχαμε να δούμε από τον Οκτώβριο του 2014. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχουμε διαθέσει 1,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη της κοινωνίας από τις μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια. Με τα μέτρα που ανακοινώνουμε σήμερα, το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων της Κυβέρνησης υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει λάβει τόσο δραστικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών αναλογικά με τον πληθυσμό και τα μεγέθη της οικονομίας μας. Και όπως έχουμε δεσμευθεί, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε για όσο διάστημα χρειαστεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε Οικιακά Τιμολόγια - Νοικοκυριά

Και τον Φεβρουάριο, η επιδότηση θα αφορά σε όλες τις παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο Ε1 (περίπου 4,2 εκατ. παροχές), ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου.

Για τις πρώτες 150 kWh κατανάλωσης ανά μήνα επιδοτούμε με 150 ευρώ ανά MWh.

Για τη μηνιαία κατανάλωση από 151 - 300 kWh κατανάλωσης επιδοτούμε με 110 ευρώ ανά MWh.

Άρα η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 kWh/μήνα ανέρχεται σε 39 ευρώ τον Φεβρουάριο.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), η επιδότηση θα ανέλθει στα 170 ευρώ ανά MWh για τις πρώτες 300 kWh της μηνιαίας κατανάλωσης.

Άρα, η μέση μηνιαία ενίσχυση για το ΚΟΤ είναι 51 ευρώ.

Η συνολική αξία της επιδότησης για τα νοικοκυριά τον Φεβρουάριο ανέρχεται στα 150 εκ. ευρώ.

Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε μη Οικιακά Τιμολόγια δηλάδή σε αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κ.α.

Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία τιμή της επιδότησης παραμένει σε 65 ευρώ/ΜWh.

Το σύνολο του μέτρου επιδότησης των επιχειρήσεων για τον Φεβρουάριο εκτιμάται σε 133 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022 ισχύει και η αναστολή της πληρωμής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τη στήριξη των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες στη Μέση Τάση.

Φυσικό Αέριο - Επιδότηση σε Οικιακά Τιμολόγια - Νοικοκυριά

Η κρατική επιδότηση τον Φεβρουάριο θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh για όλα τα νοικοκυριά και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

Αφορά σε 540.000 οικιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου.

Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα συνεχίσει να προσφέρει έκπτωση ύψους 20 ευρώ ανά θερμική MWh, για όλη τη μηνιαία κατανάλωση στους πελάτες της και Θα ζητήσουμε σε συνεργασία μαζί της να πράξουν το ίδιο και οι υπόλοιποι πάροχοι.

Συνολικά, το όφελος για τα νοικοκυριά ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά θερμική MWh τον Φεβρουάριο.

Το συνολικό ύψος της επιδότησης από την Κυβέρνηση και τη ΔΕΠΑ για τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου θα ανέλθει σε 47 εκατ. ευρώ για τον Φεβρουάριο.

Φυσικό Αέριο - Επιδότηση σε ΜΗ Οικιακά (Εμπορικά-Βιομηχανικά) Τιμολόγια

Συνεχίζουμε την επιδότηση των λογαριασμών Φυσικού Αερίου και τον Φεβρουάριο σε όλους τους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού εργαζομένων

Η επιδότηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh για όλους του παρόχους και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

Το συνολικό ύψος της επιδότησης του φυσικού αερίου στις επιχειρήσεις από την Κυβέρνηση θα ανέλθει σε 20 εκατ. ευρώ αυτόν τον μήνα.

Για τον Φεβρουάριο, λαμβάνουμε μέτρα για τη στήριξη όλων των νοικοκυριών και των επαγγελματιών απέναντι στην πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση που φτάνουν συνολικά τα 350 εκατ. ευρώ και αφορούν και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Οι πόροι προέρχονται από τα έσοδα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων καθώς και από το υπερπλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αφού η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο σήμερα είναι συγκριτικά φθηνότερη από την ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο ή λιγνίτη.

Πέρα όμως από τις άμεσες επιδοτήσεις, η Κυβέρνηση προχωράει σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που μειώνουν σε μόνιμη βάση την κατανάλωση και άρα το λογαριασμό. Πριν λίγες ημέρες ανακοινώσαμε το πρόγραμμα αντικατάστασης κλιματιστικών και ψυγείων, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης που ξεπερνάει ακόμη και το 30% για ένα νοικοκυριό. Παράλληλα αυτό το διάστημα έχει ξεκινήσει και το νέο «Εξοικονομώ», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του οποίου έχουν υποβάλλει αιτήσεις πάνω από 80.000 νοικοκυριά. Για τη διευκόλυνση της υποβολής των αιτήσεων, λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν τον πρώτο μήνα έναρξης του προγράμματος, παρατείνουμε την λειτουργία της πλατφόρμας μέχρι στις 15 Μαρτίου.

Με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοινώνουμε σήμερα, επιβεβαιώνουμε την δέσμευση της Κυβέρνησης ότι για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η πρωτόγνωρη κρίση στην ενέργεια θα στηρίζουμε και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναφέρει «Χρειάζεται πολύ θράσος να επιμένει η κυβέρνηση να βαφτίζει “μέτρα στήριξης” των νοικοκυριών τα ψίχουλα των λίγων ευρώ, κι αυτά κουτσουρεμένα, όταν οι αυξήσεις στην ενέργεια είναι πολλαπλάσιες, ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της ενέργειας, της απολιγνιτοτοποίησης και της λεγόμενης “πράσινης μετάβασης”, που έχουν για σημαία τους η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα αλλά κόμματα. Ελάχιστη στήριξη στα λαϊκά νοικοκυριά αποτελούν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση εδώ και τώρα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και την ενέργεια».

Το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Νέα μέτρα δήθεν στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και για το μήνα Φεβρουάριο, καθώς όπως φαίνεται το φαινόμενο της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, δεν είναι τόσο προσωρινό και παροδικό, όπως διατεινόταν στην αρχή της εκδήλωσης του η Κυβέρνηση. Τα μέτρα όμως και πάλι που ανακοίνωσε ο κ. Σκρέκας εμπεριέχουν τις γνωστές επιδοτήσεις της ενέργειας και μάλιστα με οριζόντιο τρόπο (χωρίς δηλαδή εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια), επιδοτήσεις δηλαδή ουσιαστικά των ύπερκερδων των ολιγαρχών στον χώρο της ενέργειας και όχι των χειμαζόμενων καταναλωτών. Η Μητσοτάκης Α.Ε. δεν επιδοτεί στην πραγματικότητα ούτε τα νοικοκυριά, ούτε και τις επιχειρήσεις. Επιδοτεί 5 ολιγάρχες παρόχους και την ιδιωτικοποιημένη πια ΔΕΗ. Ένα καρτέλ δηλαδή που έχει στηθεί στον χώρο της ενέργειας, η δύναμη του οποίου να κερδοσκοπεί δεν "σπάει" με περαιτέρω στήριξη στο ίδιο το καρτέλ. Αντιθέτως πρέπει άμεσα να καταργηθεί το Χρηματιστήριο της Ενέργειας που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, που δίνει τη δυνατότητα σε 5 παρασιτικούς ολιγάρχες να τζογάρουν τις τιμές του ρεύματος και να κοινωνικοποιηθεί η ΔΕΗ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει πραγματική ελάφρυνση και μείωση στους λογαριασμούς, η οποία δεν θα είναι και προσωρινή».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Γκάγκα: Δεν πέθανε ασθενής λόγω burnout των υγειονομικών

Δολοφονία Άλκη: διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 20χρονο Αλβανό

Ηράκλειο: Πλοίο προσέκρουσε στο λιμάνι