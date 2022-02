Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αλεξανδρούπολη: Διασωληνώθηκε αγοράκι δύο ετών

Για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι η επικίνδυνη νόσος δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις.

Ο κορονοϊός μπήκε στη ζωή του παιδιού και οι γονείς του, αποφάσισαν να το μεταφέρουν από την Αλεξανδρούπολη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Το δίχρονο αγόρι δίνει πλέον τη μάχη του διασωληνωμένο, με τους στενούς συγγενείς του να αγωνιούν και να περιμένουν μια ευχάριστη είδηση από τα χείλη των γιατρών. Για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι η επικίνδυνη νόσος δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις.

Στις 08.00 το πρωί ολοκλήρωσε την εφημερία του το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, με 31 εισαγωγές και 129 προσελεύσεις στο Τμήμα Επειγόντων του κορονοϊού.

Αν και η εικόνα στα νοσοκομεία της χώρας κρίνεται σταθερή, σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς οι σκληροί δείκτες της πανδημίας δεν έχουν υποχωρήσει και είναι μεγάλος ακόμη ο ημερήσιος αριθμός των νεκρών.

Στο μεταξύ, διασωληνωμένο παραμένει στο Ιπποκράτειο σε ΜΕΘ, το δίχρονο αγοράκι που κόλλησε κορονοϊό στις 2 Φεβρουαρίου, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε από την Αλεξανδρούπολη στο Ιπποκράτειο.

Σε ό,τι αφορά τον 11χρονο που μεταφέρθηκε με C-130 από τη Μυτιλήνη, στο “Αγλαΐα Κυριακού“, είναι καλύτερα στην υγεία του και πλέον νοσηλεύεται σε απλή κλίνη covid.

