Μητσοτάκης – Πλένκοβιτς: Κοινό όραμα για μια ασφαλή και ευημερούσα Βαλκανική

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την ανησυχητική κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Επί τάπητος και το μεταναστευτικό πρόβλημα.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας τις δηλώσεις του, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Κροάτη ομόλογό του, Αντρέι Πλένκοβιτς, εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στο Ζάγκρεμπ, ευχήθηκε να επουλωθούν οι πληγές από τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την Κροατία και είπε ότι, "ζήσαμε και στην Ελλάδα παρόμοιες καταστάσεις και αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες τέτοιων προκλήσεων".

"Ευχαριστώ στον Αντρέι για την ταχύτητα με την οποία υποστήριξε την Ελλάδα στις καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι στέλνοντας ένα Καναντέρ" είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

"Μοιραζόμαστε ως εταίροι με την Κροατία τις ίδιες αρχές για ένα κοινό όραμα για μια ασφαλή και ευημερούσα Βαλκανική. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Κροατίας και υποστηρίζουμε την ένταξη στη ευρωζώνη, στη ζώνη Σένγκεν και τον ΟΟΣΑ. Έχουμε ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων και χαίρομαι που ελληνικές επιχειρήσεις δρουν στην Κροατία. Η Ελλάδα και η Κροατία είναι πρωταγωνίστριες χώρες στην ανάπτυξη το 2021. Και αυτό μας επιτρέπει να μπορούμε να στηρίζουν τις οικονομίες μας απέναντι στις αυξήσεις του ρεύματος και του φυσικού αερίου".

Οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο, αλλά μπορούν να γίνουν καλύτερες

Ο πρωθυπουργός, συνεχίζοντας τις κοινές του δηλώσεις με τον ομόλογό του της Κροατίας, είπε επίσης ότι ενημερώθηκε για την ανησυχητική κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και συζητήσανε για τις κοινές προκλήσεις του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος.

"Η θέση της Ελλάδα στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, εδράζεται στον ανθρωπισμό και την ασφάλεια. Στη φύλαξη των ευρωπαϊκών και εθνικών συνόρων και τη διάσωση κατατρεγμένων ανθρώπων. Θυμάμαι την άμεση ανταπόκριση του Αντρέι που βρέθηκε μαζί μας στον Έβρο πριν δυο χρόνια ως προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και επαναβεβαίωσε την στήριξη των ευρωπαϊκά θεσμών στην επιτυχημένη προσπάθεια της Ελλάδας να φυλάξει τα σύνορα που είναι σύνορα της Ευρώπης" είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε:

"Συζητήσαμε επίσης την κατάσταση στην Ουκρανία, ενώ έδωσα συγχαρητήρια τον Αντρέι για την επιλογή να πάρει η Κροατία μαχητικά Ραφάλ, κάτι που ανοίγει περιθώρια για μια περαιτέρω σύσφιξη αμυντικής συνεργασίας. Θα συζητήσουμε περαιτέρω στη διάρκεια του γεύματος και θέλω να επαναβεβαιώσω ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο στην ιστορία των δυο κρατών, αλλά μπορούν να γίνουν καλύτερες".

Νωρίτερα ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς στις δηλώσεις του ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την υποστήριξή του στην ένταξη της Κροατίας στη ζώνη Σένγκεν και τον ΟΟΣΑ. Είπε επίσης ότι συζητήθηκε μεταξύ άλλων το θέμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και η κρίση στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε οι διμερείς οικονομικές σχέσεις βελτιωθήκανε πολύ, αφού πριν από λίγα χρόνια ήταν στα 150 εκατ. ευρώ και σήμερα είναι 300 εκατ. ευρώ. Τέλος, είπε ότι συζητήθηκε και το θέμα της αύξησης των τιμών στην αγορά, και στον τομέα της ενέργειας.

Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Κροάτη πρωθυπουργό Αντρέι Πλενκοβιτς, Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Ζάγκρεμπ με τον πρόεδρο του κροατικού κοινοβουλίου Gordan Jandrokovic στην έδρα της κροατικής Βουλής.

Στη συνέχεια ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κροατίας Zoran Milatovic. Πριν την επιστροφή του στην Αθήνα ο πρωθυπουργός θα γευματίσει με τον Κροάτη ομόλογο του Αντρέι Πλενκοβιτς.

Σε όλες τις συνομιλίες και συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κροατική πρωτεύουσα επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικά θερμές σχέσεις ανάμεσα στις δυο χώρες. Επίσης διαπιστώθηκε συντονισμός σε ζητήματα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος καθώς και συναντίληψη στο προσφυγικό-μεταναστευτικό όπου η Κροατία απέδωσε τα εύσημα στην Ελλάδα για την πολιτική της.

