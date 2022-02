Life

Beyonce: Η τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της! (εικόνες)

Κοντό καρέ αλα Τζένιφερ Λόπεζ!

Παρόλο που έχει περάσει καιρός από τότε που κυκλοφόρησε νέα μουσική, η Beyonce εξακολουθεί να καταφέρνει να κρατά τους θαυμαστές της αναμμένα κεριά κάθε φορά που εμφανίζεται στο Instagram.

Αν και σπάνια περιλαμβάνει λεζάντες, οι αναρτήσεις της μιλούν από μόνες τους, είτε χαλαρώνει σε ένα γιοτ με τον σύζυγό της Jay Z είτε περπατάει σε ένα κόκκινο χαλί.

Αν και της αρέσει να αλλάζει συχνά τα νύχια, τα ρούχα και το μακιγιάζ της, η σταρ δεν έχει αλλάξει σημαντικά τα μαλλιά της εδώ και χρόνια και αντ ‘αυτού έχει κολλήσει εδώ και καιρό με τις μακριές, τονισμένες μπούκλες της. Άρα, το νέο της κούρεμα είναι… ιστορικό!!

