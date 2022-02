Πολιτική

Μητσοτάκης – Κροατία: Σε άριστο κλίμα η επίσημη επίσκεψη

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωζώνη και ο ομόλογος του τον ευχαρίστησε για την αποφασιστική στάση της χώρας μας στο Μεταναστευτικό.

Ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κροατία, όπου συναντήθηκε με τον Κροάτη ομόλογό του Αντρέι Πλένκοβιτς και είχαν γεύμα εργασίας.

Στο Ζάγκρεμπ ο πρωθυπουργός έγινε επίσης δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Zoran Milanovic, ενώ συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο της Βουλής Gordan Jandrokovic.

Η επίσκεψη, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και έδωσε την ευκαιρία επισκόπησης της συνεργασίας σε διμερές, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα, όπως το Μεταναστευτικό.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η κροατική πλευρά αναγνώρισε πως η αλλαγή πολιτικής της Ελλάδας στο θέμα αυτό μετά την εκλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη οδήγησε σε μείωση της μεταναστευτικής πίεσης προς την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη διαδρομή που οδηγεί στην Ευρώπη μέσα από τα Βαλκάνια.

«Ευχαριστούμε την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη για την αποφασιστική της πολιτική στα θέματα παράνομης μετανάστευσης, διότι αυτή η στάση σε μεγάλο βαθμό μειώνει την παράνομη μετανάστευση στις νοτιοανατολικές περιοχές της Ευρώπης και στα Βαλκάνια», είπε στις δηλώσεις του ο Κροάτης πρωθυπουργός.

«Η θέση της χώρας μας είναι απλή, εδράζεται από τη μια στον ανθρωπισμό και από την άλλη στην ασφάλεια, στη φύλαξη των ευρωπαϊκών και των εθνικών συνόρων και στη διάσωση των κατατρεγμένων ανθρώπων», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αθήνα και Ζάγκρεμπ - σημειώνουν κυβερνητικές πηγές - διερεύνησαν τρόπους ακόμη στενότερου συντονισμού τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες της Κροατίας για ένταξη στη ζώνη Σένγκεν, την ευρωζώνη, και τον ΟΟΣΑ. Εξέφρασε, εξάλλου, ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πρόσφατη προσχώρηση της Κροατίας στην ομάδα EUMED-9 κατά τη Σύνοδο Κορυφής των Αθηνών, με αφορμή την οποία είχε υποδεχθεί τον Κροάτη ομόλογό του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι δύο πλευρές επανέλαβαν επίσης την ισχυρή υποστήριξή τους στην προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων και στη διατήρηση της ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, ενώ εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Συζητήθηκε ακόμη η κρίση στην Ουκρανία και η ανάγκη αποκλιμάκωσης.

Ο πρωθυπουργός, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, ενημέρωσε τους συνομιλητές του για την παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, για την επιθετική ρητορική και τις ενέργειες που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, και δήλωσε τη σταθερή προσήλωση της χώρας μας στον καλή τη πίστη διάλογο στη βάση της διεθνούς νομιμότητας. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεχιζόμενη εργαλειοποίηση από την Τουρκία του Μεταναστευτικού για την επίτευξη πολιτικών στόχων με αφορμή και την επικείμενη επέτειο δύο ετών από τα γεγονότα στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020.

Σε ό,τι αφορά τη διμερή συνεργασία, συμφωνήθηκε η ενίσχυση της στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, των υποδομών και των μεταφορών.

«Χαίρομαι πολύ που οι εμπορικές ανταλλαγές τους πρώτους δέκα μήνες του 2021 ανήλθαν στα 360 εκατομμύρια ευρώ, που συνιστά σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το σύνολο του 2020. Ενδεικτικά να πω ότι το 2017, στην αρχή της θητείας μου, ήταν μόνο 150 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός της Κροατίας.

