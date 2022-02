Κορονοϊός: Ο Πρίγκιπας Κάρολος θετικός για δεύτερη φορά

Ξανά θετικός στον κορονοϊό ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου. Η ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο πρίγκιπας Κάρολος διεγνώσθη θετικός στον νέο κορονοϊό σε τεστ στο οποίο υποβλήθηκε, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του, ενώ πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου προσβάλλεται από τον ιό.

“Σήμερα το πρωί ο Πρίγκιπας της Ουαλίας διεγνώσθη θετικός στην COVID-19 και τώρα βρίσκεται σε απομόνωση”, ανακοίνωσε το γραφείο του, προσθέτοντας ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις του για το υπόλοιπο της ημέρας.

