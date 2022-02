Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου: Η Όμικρον δεν είναι μία απλή ίωση - Ποιοι κινδυνεύουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σταθερά υψηλό το πανδημικό κύμα της Όμικρον, τόνισε η Καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου. Τι είπε για το ενδεχόμενο χαλάρωσης των μέτρων .

Η Όμικρον δεν είναι μία απλή ίωση για όσους είναι άνω των 65 ετών και τους άνδρες άνω των 45 ετών με σοβαρά προβλήματα υγείας, τόνισε απόψε, κατά την ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας, η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου αναφερόμενη σε πρόσφατες μελέτες. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «η Όμικρον δεν είναι ένα απλό κρυολόγημα για τους άνω των 65 ετών» επισημαίνοντας για μία ακόμη φορά την ανάγκη εμβολιασμού αλλά και τήρηση όλων των μέτρων προστασίας από τη μόλυνση.

Η ίδια , είπε ότι άλλη μελέτη επιβεβαιώνει ότι η προηγούμενη νόσηση από κορονοϊό, δεν μπορεί να προσφέρει προστασία από μόλυνση και νόσηση από την Όμικρον και πρόσθεσε πως ο αυξημένος αριθμός των ενεργών κρουσμάτων που αγγίζει το 1,5% πληθυσμού στην Ελλάδα, αλλά και το γεγονός ότι ο ιός έχει διασπαρεί σε όλη την επικράτεια, σε συνδυασμό με την πίεση που συνεχίζει να δέχεται το ΕΣΥ, αλλά και την μικρή αλλά διαφαινόμενη αύξηση των νοσηλιών στους άνω των 65 ετών δεν επιτρέπει ακόμα στην επιτροπή να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση των μέτρων. Κι αυτό γίνεται σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα στο χειμώνα, τόνισε.

Το θέμα χαλάρωσης των μέτρων συζητήθηκε από την Επιτροπή, είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, αλλά όπως εξήγησε ακόμα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, τονίζοντας ότι ο ιός θα βρει τους ανεμβολίαστους και θα τους μολύνει. «Η σταδιακή άρση των περιορισμών είναι εφικτή αλλά θα πρέπει να μάθουμε στο εξής να ζούμε με τον ιό και ο καθένας θα πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα του» τόνισε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε οτι όποτε υπάρξει χαμηλότερος επιδημιολογικός κίνδυνος, ίσως απελευθερωθούν κάποια πράγματα την ερχόμενη εβδομάδα αλλά όπως τόνισε αυτό είναι ένα ζήτημα που επιτροπή εξετάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αναφερόμενη σε νεότερη μελέτη που έδειξε ότι η μάσκα σε ποσοστό 56% μειώνει την πιθανότητα μόλυνσης στους κλειστούς χώρους, τόνισε ότι δείχνει ότι πρέπει να συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας.

Η ίδια, μιλώντας για τα περιστατικά παιδιών που εμφάνισαν το υπέρ φλεγμονώδες σύνδρομο MIS-C - μετά από νόσηση από κορονοϊό - είπε ότι μέχρι το τέλος του 2021 είχαν καταγραφεί 119 παιδιά με το σύνδρομο αυτό στην Ελλάδα, με διάμεσή ηλικία τα 8 έτη. Τα παιδιά, όπως είπε, εμφανίζουν συνήθως υψηλό πυρετό, γαστρεντερικά προβλήματα αλλά και εξανθήματα, ενώ αρκετά από αυτά περικαρδίτιδα. Δύο στα 10 εισάγονται στη ΜΕΘ, πρόσθεσε και τόνισε ότι ο υψηλός πυρετός στα παιδιά που πέρασαν κορονοϊό θα πρέπει να είναι ένα καμπανάκι για τους γονείς τους. Επίσης πρόσθεσε ότι ο εμβολιασμός μειώνει κατά 91% την πιθανότητα να εμφανίσουν τα παιδιά το σύνδρομο αυτό.

Αναφερόμενη και στις παρενέργειες από την δεύτερη δόση του εμβολίου σε έφηβους, κυρίως αγόρια, είπε ότι σε μελέτη που έγινε σε 380 από αυτά τα παιδιά που εμφάνισαν μυοκαρδίτιδα, φάνηκε ότι μετά από 90 μέρες είχαν σημαντική βελτίωση έως και πλήρη ίαση.

Όσον αφορά την πορεία της πανδημίας η κυρία Παπαευαγγέλου έκανε λόγο για σταθερή κατάσταση, η οποία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα με 17.600 κρούσματα ανά ημέρα. Η διάμεσή ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 34 έτη και το ένα τρίτο τους αφορούν παιδιά κάτω των 17 ετών. Η ίδια επανέλαβε ότι για τρίτη εβδομάδα παρατηρείται μικρή αύξηση των νέων κρουσμάτων σε όσους είναι άνω των 55 ετών. Όπως τόνισε η κυρία Παπαευαγγέλου η Όμικρον είναι παρούσα καθώς εξακολουθούμε να έχουμε 452 νέες εισαγωγές ασθενών κάθε μέρα στα νοσοκομεία και ένας στους δύο νοσηλευόμενους είναι άνω των 75 ετών.

Πάντως, έκανε λόγο για αποκλιμάκωση στις ΜΕΘ και είπε ότι στις επόμενες 15 ημέρες θα μειωθούν στους 450 οι διασωληνωμένοι - με βάση τα μαθηματικά μοντέλα - ενώ ήδη διαφαίνεται και μικρή μείωση των θανάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη - Λύτρας: Το θανατηφόρο χτύπημα δεν έγινε με το δρεπάνι

Μελίνα Τραυλού: Ποια είναι η νέα πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

“Άγριες Μέλισσες”: συγκρούσεις και αποκαλύψεις την Πέμπτη (εικόνες)