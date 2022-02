Κόσμος

Ουκρανία - Μπάιντεν σε Αμερικανούς: φύγετε “τώρα” από την χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική προειδοποίηση του Προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ξεκαθαρίζει πως για όσους εγκλωβιστούν εκεί, δεν πρόκειται να κινητοποιηθεί ο στρατός των ΗΠΑ για να τους βοηθήσει, υπό τον φόβο ενός παγκόσμιου πολέμου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε χθες Πέμπτη τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανία να την εγκαταλείψουν άμεσα, λόγω του ενδεχομένου να γίνει ρωσική στρατιωτική εισβολή, προειδοποιώντας πως η κατάσταση μπορεί να «γίνει παλαβή πολύ γρήγορα».

«Οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει να φύγουν, πρέπει να φύγουν τώρα. Έχουμε μπροστά μας έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς του κόσμου», τόνισε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC, αναφερόμενος στον ρωσικό στρατό.

«Πρόκειται για πολύ διαφορετική κατάσταση και τα πράγματα μπορεί να γίνουν παλαβά πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Ακόμη, ο αρχηγός του κράτους των ΗΠΑ είπε πως δεν θα ανέπτυσσε τον αμερικανικό στρατό στο πεδίο στην Ουκρανία, για να επιχειρήσει ή για να απομακρύνει Αμερικανούς, εάν γινόταν η υποτιθέμενη ρωσική εισβολή.

Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει «παγκόσμιο πόλεμο. Αν οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι άρχιζαν να ρίχνουν οι μεν στους δε, θα βρισκόμασταν σε πολύ διαφορετικό κόσμο», εξήγησε ο Τζο Μπάιντεν.

«Αυτό που ελπίζω είναι πως αν ο Πούτιν κάνει τον παραλογισμό να εισβάλει, θα δείξει την ευφυΐα να μην κάνει κάτι που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στους Αμερικανούς πολίτες», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ρονάλντο Τζούνιορ εντάχθηκε στην Ακαδημία (εικόνες)

Άγιος Χαράλαμπος - λειψανοθήκη: χειροπέδες στους ληστές (εικόνες)

Δημήτρης Λιγνάδης: στο εδώλιο για βιασμούς ανήλικων και ενήλικων αγοριών