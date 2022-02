Life

“Η Φάρμα”: Ο “αμφιλεγόμενος” αρχηγός, οι μονομάχοι και ένας αγώνας... ντέρμπι (βίντεο)

Νέος Αρχηγός, νέα εβδομάδα και νέο ραντεβού στην "Φάρμα" που έρχονται τα πάνω κάτω. Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο.



Νέος Αρχηγός, νέα εβδομάδα και νέο ραντεβού! Η ΦΑΡΜΑ ζει την πιο αμφιλεγόμενη και επεισοδιακή ΑΡΧΗΓΙΑ στο πρόσωπο του Κουτσαβάκη. Η χαλαρότητα του ΑΡΧΗΓΟΥ δημιουργεί εκνευρισμό και γκρίνιες στους παίκτες, αλλά και πολλές, πάρα πολλές, παρασκηνιακές συζητήσεις.

Σχεδόν όλοι ανησυχούν αν θα έχουν να φάνε τις επόμενες μέρες, αλλά και τι θα τους ξημερώσει αν ξαναβγεί ΑΡΧΗΓΟΣ ο Κουτσαβάκης. Όλοι πλέον μετρούν πολύ σοβαρά τις ψήφους τους και χαράσσουν τη στρατηγική τους. Μία ΑΣΥΛΙΑ, μία ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ, δύο ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ και ένας ΑΓΩΝΑΣ σωστό ντέρμπι φέρνουν τα πάνω κάτω αυτή την εβδομάδα στη ΦΑΡΜΑ.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 21:30

Οι παίκτες αναρωτιούνται ποιον έχει αφήσει για ΑΡΧΗΓΟ ο Νεόφυτος και όλοι απεύχονται να είναι ο Κουτσαβάκης. Μόνη εξαίρεση η Νάιρα που θεωρεί ότι ο Κουτσαβάκης θα μπορούσε να φέρει λίγη τρέλα στη ΦΑΡΜΑ. Ο Μάνος, από την άλλη πλευρά, πιστεύει ότι μπορεί να είναι αυτός ο νέος ΑΡΧΗΓΟΣ.

Τελικά, ο Νεόφυτος έχει δώσει το «χρίσμα» στον Κουτσαβάκη, ο οποίος δηλώνει «τέρμα η σκλαβιά» και ανακοινώνει ότι θα έχουν μια διαβολοβδομάδα.

Ο νέος αρχηγός κάνει τις προγραμματικές του δηλώσεις και αρχίζει να μοιράζει δουλειές, ξεκινώντας από τον Αστρινό στον οποίο ζητάει να του καθαρίσει το σπίτι του.

Η Αθανασία σχεδιάζει, από τώρα, το ποιος θα είναι ο επόμενος ΑΡΧΗΓΟΣ για να μην έχουν ξανά τον Κουτσαβάκη, επισημαίνοντας ότι όλα θα κριθούν από το ποιοι θα είναι οι ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ αυτής της εβδομάδας.

Ο Κουτσαβάκης δίνει εντολή στη Μαρία, που την έχει βάλει υπεύθυνη κουζίνας, να ετοιμάζει πλουσιοπάροχα γεύματα. Όλοι τρώνε καλά, αλλά ανησυχούν γιατί πιστεύουν ότι στη συνέχεια θα πεινάσουν.

Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ δίνει τη νέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ο Κουτσαβάκης χωρίζει το δίδυμο των κατασκευών τον Αστρινό και τον Βασίλη. Ο Αστρινός είναι βέβαιος ότι θα τον προτείνει για 1 ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ επειδή δεν του έχει αναθέσει κάποια συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Το ίδιο πιστεύουν και αρκετοί από τους υπόλοιπους παίκτες.

Η Σάσα επιστρέφει και η Αγγελική τής κάνει τη συνηθισμένη ενημέρωση, ενώ και οι δύο αναρωτιούνται για τις προθέσεις του Κουτσαβάκη. Η Αγγελική την ενημερώνει, επίσης, ότι κάτι τρέχει με τον Γρηγόρη. Εκείνος, όμως, την επόμενη ημέρα διασκεδάζει τους φόβους της.

Το βράδυ, και ενώ κάποιοι παίκτες έχουν ήδη πάει για ύπνο, ο Κουτσαβάκης οργανώνει ένα πάρτι που σηκώνει τη ΦΑΡΜΑ στο πόδι και προκαλεί αντιδράσεις. Η Νάιρα σχολιάζει ότι το κάνει από «εκδίκηση» για το bulling που δεχόταν τόσο καιρό από το γνωστό δίδυμο. Κάτι που επιβεβαιώνει και ο Γρηγόρης στην Αγγελική την επόμενη ημέρα.

Η μέρα της ΑΣΥΛΙΑΣ φτάνει και κανείς δεν ξέρει τις προθέσεις του Κουτσαβάκη, που θέλει να είναι απρόβλεπτος και στην επιλογή του 1 ου ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ. Γιατί δημιουργείται ένταση μεταξύ Αστρινού και Κουτσαβάκη;

Ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα αγωνιστούν στη ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ; ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΣΤΟ QUIZ;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:00

Ο Κουτσαβάκης, μετά την ΑΣΥΛΙΑ, ζητάει από τη Σάσα, τη Μαρία, τη Νάιρα και την Αγγελική να ψηφίσουν τον Βασίλη στην ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ με αντάλλαγμα να δώσει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ στην Αθανασία. Η Σάσα, όμως, δεν θέλει να κάνει κάτι που της το υπαγορεύει άλλος, άλλωστε νιώθει πολύ κοντά στον Βασίλη που την έχει στηρίξει στο παρελθόν.

Λίγο πριν αρχίσει η διαδικασία και η συζήτηση για τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ, ο Κουτσαβάκης με επιτακτικό ύφος και έντονες εκφράσεις ζητάει από την Αγγελική να ακολουθήσουν το σχέδιο που συμφώνησαν πριν λίγες ώρες και να πείσει τη Σάσα. Ο τρόπος του ενοχλεί την Αγγελική και οδηγεί στον πρώτο καυγά της ημέρας μεταξύ Κουτσαβάκη και Αγγελικής. Ο Κουτσαβάκης της ζητάει συγγνώμη, αλλά εκείνη δείχνει ότι δεν την δέχεται.

Η συζήτηση, και στη συνέχεια, η επιλογή του 1 ου ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ γίνεται σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και Κουτσαβάκη και Αγγελικής διαπληκτίζονται ξανά.

Ο Βασίλης ψάχνει να βρει ποιοι συμφώνησαν στο σχέδιο του Κουτσαβάκη και ζητά από εκείνον να του δώσει μια απάντηση. Την επόμενη ημέρα, τα μαθαίνει όλα με κάθε λεπτομέρεια από την Αθανασία.

Ο Κουτσαβάκης με τη Νάιρα έχουν μια ιδιαίτερη συζήτηση. Η Νάιρα του λέει ότι την απογοήτευσε και ότι δεν την σκέφτεται και αυτό φαίνεται από τις επιλογές που κάνει.

Η ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ μοιάζει με νάρκη έτοιμη να εκραγεί. Σε ποιον θα καταλήξει;

Λίγο πριν την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, ο Σάκης ενημερώνει τον Κουτσαβάκη ότι έχει το προνόμιο να γευτεί ένα γεύμα με πιτόγυρα και αυτός το μοιράζεται με τη Νάιρα, τον Μάνο, αλλά και με την Αγγελική για να την εξευμενίσει. Μετά το τέλος του γεύματος, η κατάσταση δείχνει να είναι πιο ήρεμη, αλλά τελικά ακολουθεί και 3 ος γύρος έντασης μεταξύ Κουτσαβάκη και Αγγελικής.

Πώς θα εξελιχθεί η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ; Ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι στη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ; Ποιος ή ποια θα καθορίσει το αποτέλεσμα;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:00

Πριν τη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ, και πριν έρθει ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ, η γκρίνια για τον Κουτσαβάκη συνεχίζεται.

Οι παίκτες ανησυχούν για το αν θα κερδίσουν την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ενώ πιστεύουν ότι θα πεινάσουν γιατί με εντολές Κουτσαβάκη έχουν φάει πλουσιοπάροχα και έχουν εξαντλήσει τις προμήθειες.

Η γκρίνια για τον Κουτσαβάκη μεταφέρεται και στη συζήτηση με τον Σάκη στον ΑΧΥΡΩΝΑ. Ο Βασίλης είναι εν μέρει υποστηρικτικός για τον Κουτσαβάκη, κάτι που ενοχλεί τον Αστρινό.

Και φυσικά δεν λείπει η κόντρα μεταξύ Αθανασίας και Αγγελικής, με αφορμή τη Μαρία και πώς της συμπεριφέρονται.

Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ εξελίσσεται σε ντέρμπι με 5 αγώνες. Ποιος θα αποχωρήσει, τελικά, από τη ΦΑΡΜΑ;

