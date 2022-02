Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αποσωληνώθηκε 32χρονη λεχώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H 32χρονη θα κρατήσει για πρώτη φορά το μωρό της, μετά από πολυήμερη διασωλήνωση.

Αισιόδοξα είναι τα νέα για την 32χρονη γυναίκα που νοσηλεύτηκε με κορονοϊό και διασωληνώθηκε ενώ ήταν ακόμη έγκυος στην Πάτρα.

Η νεαρή μητέρα, αποσωληνώθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου "Άγιος Ανδρέας"και έτσι θα κρατήσει μετά από 20 ημέρες το μωρό της στην αγκαλιά της.

Η νεαρή μητέρα νοσηλευόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, αφού όταν ήταν έγκυος ακόμα, εντοπίστηκε θετική στον κορονοϊό, ούσα ανεμβολίαστη και αντιμετωπίζοντας υποκείμενο νόσημα.

Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, οδήγησε τους γιατρούς της να ζητήσουν εσπευσμένα την γέννηση του παιδιού με καισαρική τομή, καθώς βρίσκονταν και οι δύο σε κίνδυνο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τοκετού η μητέρα διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, από τις 23 Ιανουαρίου.

Πηγή: tempo24.news





Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - ΥΠΕΞ: συστάσεις προς τους Έλληνες πολίτες

Καιρός: Ζέστη και συννεφιά το Σάββατο

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 42 σημεία