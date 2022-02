Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: μάσκα που προστατεύει 100% τους υγειονομικούς (βίντεο)

Τι λέει ο Καθηγητής του ΑΠΘ που την κατασκεύασε. Πως λειτουργεί και πόσο εύκολη είναι η μαζική παραγωγή της.

Μία μάσκα αποστείρωσης του εισπνεόμενου και του εκπνεόμενου αέρα δημιούργησε ομάδα ερευνητών του ΑΠΘ.

Κύριο χαρακτηριστικό της εν λόγω μάσκας αποτελεί ότι αποστειρώνει τόσο τον εισπνεόμενο όσο και τον εκπνεόμενο αέρα, ώστε αν ο χρήστης της μάσκας είναι ασυμπτωματικός φορέας του κορονοϊού, να μην εκτίθενται στον ιό συνάδελφοί του, οι οποίοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο και χρησιμοποιούν συμβατικά μέτρα προστασίας.

Η δυνατότητα αυτή της μάσκας να προστατεύει τον χρήστη της και ταυτόχρονα να συμβάλλει στη μείωση του ιικού φορτίου των χώρων όπου χρησιμοποιείται, συνιστά παγκόσμια πρωτοτυπία, η οποία κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Για τον τρόπο λειτουργίας της μάσκας και για το κατά πόσον είναι εφικτή η μαζική παραγωγή της, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο κ. Παναγιώτης Γκιβίσης, Καθηγητής Ορθοπεδικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

