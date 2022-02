Πολιτική

Βολές ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τα “λεφτόδεντρα”

Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή τα όσα είπε για τα μέτρα στήριξης και την ακρίβεια.



Επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αφορμή την συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, όπου μεταξύ άλλων σημείωσε ότι θα υπάρχει στήριξη και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και εκτίμησε ότι από την άνοιξη θα υπάρχει μία σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας, ενώ ανέφερε εμφατικά πως δεν υπάρχουν “λεφτόδεντρα”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακαίνωσή του αναφέρει ότι «πανικόβλητος από την ραγδαία φθορά της κυβέρνησής του και την οργή των πολιτών που δοκιμάζονται από την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης καταφεύγει και πάλι στη γνωστή συνταγή Μαυρογιαλούρου της Δεξιάς. Ψεύδη και θολές και αδιευκρίνιστες υποσχέσεις για ελαφρύνσεις κάποια στιγμή στο μέλλον. Κουβέντα για άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Το μόνο που έκανε και πάλι ήταν να προσβάλει τους πολίτες λέγοντας πως λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Άλλωστε το μόνο λεφτόδεντρο που συνεχώς ποτίζει με δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού είναι αυτό των φίλων του με το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και του βολέματος γαλάζιων golden boys με μισθούς 8.500 ευρώ στο Δημόσιο» και προσθέτει:

«Την ίδια ώρα αρνείται την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ γιατί θα ανέβει η ανεργία. Δηλαδή για το καλό των εργαζομένων κρατά καθηλωμένο τον μισθό, αυτός που θεσμοθέτησε απλήρωτες υπερωρίες. Ο κ. Μητσοτάκης είπε όμως και μια αλήθεια. Ότι το 2022 δεν είναι 2019. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι πολίτες όταν ανοίγουν τους λογαριασμούς ρεύματος, όταν βάζουν βενζίνη, όταν προμηθεύονται τρόφιμα. Σχετικά με την αναφορά του για τους πρωθυπουργούς των μνημονίων, να του θυμίσουμε ότι πρωθυπουργός μνημονίων με υπουργό απολύσεων Μητσοτάκη, ήταν ο κ. Σαμαράς και πρωθυπουργός που έβγαλε την χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος για να δανείζεται φθηνά η χώρα και παρέδωσε 37 δισ. στα δημόσια ταμεία, ο Αλέξης Τσίπρας. Η κοινωνία χρειάζεται άμεσα μέτρα προστασίας από την ακρίβεια, μέτρα που μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να υλοποιήσει».

Σε ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «αν η σημερινή εσπευσμένη τηλεοπτική εμφάνιση του κ. Μητσοτάκη είχε στόχο να καθησυχάσει τους πολίτες, που μαστίζονται από την τρομακτική αύξηση του κόστους ζωής και παραγωγής, απέτυχε. Είναι πλέον εμφανές ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει το κύμα ακρίβειας και την ενεργειακή κρίση χωρίς κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο, στη λογική του «βλέποντας και κάνοντας». Τον καλούμε να σταματήσει να κρατάει ίσες αποστάσεις από την ακρίβεια και τα προβλήματα των πολιτών και να υιοθετήσει τις προτάσεις μας, όπως:

την μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά,

την μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα,

την αύξηση του κατώτατου μισθού σύμφωνα με τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων,

την επαναφορά μίας μορφής του ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους

ρυθμιστικές παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας και επενδύσεις στις ΑΠΕ, ώστε να μην έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη

για να ανακουφιστούν άμεσα οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις που όλο και πιο δύσκολα ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους».









Από την πλευρά του το ΚΚΕ σημειώνει ότι «ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά δεν έκανε τίποτε άλλο από το να εμφανίζει ως σωτήριο «φάρμακο» για τα λαϊκά προβλήματα το ίδιο το «δηλητήριο» που τα προκαλεί, αφού η ανάπτυξη που υπόσχεται δε φέρνει τελικά «μέρισμα για όλους», αλλά κέρδη για τους λίγους και νέα βάρη στις πλάτες των πολλών.

Γι’ αυτό και όσα παρουσιάζει ως «ελάφρυνση εργαζομένων και νοικοκυριών» έχουν και με το παραπάνω εξανεμιστεί από το «τσουνάμι» της ακρίβειας, που δεν είναι «ουρανοκατέβατο», αλλά γέννημα-θρέμμα της κυρίαρχης πολιτικής και της καπιταλιστικής οικονομίας.

Γι’ αυτό κι αποτελούν κοροϊδία τα κυβερνητικά μέτρα - ελάχιστα κι αυτά - για τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια και τα καύσιμα, όταν είναι η ίδια η πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας, της απολιγνιτοποίησης και των χαρατσιών, που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, η οποία οδηγεί σε εκτεταμένη ενεργειακή φτώχεια.

Γι’ αυτό κι αποτελεί κοροϊδία η εξαγγελία για την «αύξηση του κατώτατου μισθού», όταν με ευθύνη των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχεί η εργασιακή ζούγκλα, με τον κατώτατο μισθό πολύ πιο κάτω από τα προ δεκαετίας επίπεδα, με γενίκευση της ελαστικής εργασίας και με ένα πλαίσιο υπονόμευσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων κι αγώνων, το οποίο διαρκώς ενισχύει η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ.

Αυτή είναι η πολιτική που σήμερα βγάζει στο δρόμο και τους βιοπαλαιστές αγρότες, τους οποίους ο κύριος Μητσοτάκης βαφτίζει προκλητικά «κατ’ επάγγελμα διαδηλωτές».»

«Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν, ξανά και ξανά, ότι οι λύσεις για τα λαϊκά προβλήματα δεν βρίσκονται στο δρόμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, των δεσμεύσεων της ΕΕ και των πακέτων του Ταμείου Ανάκαμψης που αποτελεί το νέο υπερμνημόνιο για τους λαούς της Ευρώπης. Μόνο ο λαός με τον αγώνα του μπορεί να επιβάλλει μέτρα ανακούφισης, όπως κατάργηση αντιλαϊκών φόρων και χαρατσιών, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς κι συντάξεις, στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας κλπ, με στόχο τη ριζική αλλαγή πορείας, την ανάπτυξη με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι το άπληστο κέρδος», καταλήγει το ΚΚΕ.

Την ίδια ώρα, το ΜέΡΑ25 στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι «ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε προσπάθησε να εξωραΐσει την εικόνα μιας Κυβέρνησης που καταρρέει και αντιμετωπίζει πλέον την λαϊκή οργή, όπου σταθεί και όπου βρεθεί. "Το διαθέσιμο εισόδημα έχει σημαντικά αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, όπως π.χ. με την μείωση του ΕΝΦΙΑ" ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζοντας το ως αντίποδα στην ακρίβεια που σήμερα βιώνουν οι πολίτες. Όμως ακόμα και αυτή η κουτσουρεμένη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για κάποιους λίγους, δεν θα τους βοηθήσει τώρα, αλλά όταν κληθούν οι πολίτες να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ! "Άλλοι ήταν οι πρωθυπουργοί των Μνημονίων. Εγώ δεν είμαι πρωθυπουργός των Μνημονίων" τόλμησε να πει ακόμα ο κ. Μητσοτάκης, ουδέν ψευδέστερον, οι ίδιοι του οι Υπουργοί, διαμηνύουν καθημερινά ότι δεν μειώνουν τον ΦΠΑ όπως κάνουν άλλες Κυβερνήσεις της ΕΕ, λόγω των "δημοσιονομικών περιορισμών", άρα λόγω τρόικας. Συνεπώς κύριε Μητσοτάκη, είστε ένας ακόμα μνημονιακότατος Πρωθυπουργός. Τέλος ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι "η ανάπτυξη με δανεικά του παρελθόντος, είναι μια ανάπτυξη τελικά άδικη, όχι δίκαιη, είναι μια ανάπτυξη η οποία διεύρυνε τις ανισότητες", προφανώς ο Πρωθυπουργός δεν έχει πάρει χαμπάρι τι κάνει η Κυβέρνηση του, η Μητσοτάκης Α.Ε. που εδώ και δυόμισι χρόνια χρεώνει και πάλι τον ελληνικό λαό υποθηκεύοντας το μέλλον της χώρας για να μπουκώνει τους ολιγάρχες φίλους του, όπως ακριβώς έκαναν και οι προκάτοχοι του όποτε το υπερδανεισμένο και υπερχρεωμένο κόμμα του έπαιρνε την εξουσία».

Ωστόσο, περισσότερα μέτρα στήριξης ζητούν από την κυβέρνηση πολίτες που πλήτονται από το κύμα ακρίβειας λόγω ενεργειακής κρίσης.

Δείτε τι είπαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι»:

