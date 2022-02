Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ηράκλειο: Κρίσιμες ώρες για μοναχή και ιερέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη για τη ζωή τους δίνουν στο ΠΑΓΝΗ μία μοναχή και ένας ιερέας που χτύπησε ο κορονοϊός

Μάχη για τη ζωή τους δίνουν στο ΠΑΓΝΗ (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου) μία μοναχή και ένας ιερέας που χτύπησε ο κορονοϊός.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η κατάσταση της υγείας της 55χρονης μοναχής, η οποία νόσησε από κορονοϊό πριν από περίπου είκοσι ημέρες. Η καλόγρια παραμένει διασωληνωμένη στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του, κρίσιμη είναι η κατάσταση και του 57χρονου ιερέα, ο οποίος διακομίστηκε από τη Σαντορίνη στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνεχίζεται η νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΑΣ: έρευνα σε συνδέσμους οπαδών έβγαλε “λαβράκια”

Νεαροί “ποζάρουν” στο καπό περιπολικού: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ουκρανία: “πυρετός” επαφών, ασκήσεις και στο βάθος η… 16η Φεβρουαρίου