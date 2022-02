Αθλητικά

Η Σάκκαρη στον τελικό της Αγίας Πετρούπολης

Προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον τελικό του διεθνούς τουρνουά τένις, που θα ολοκληρωθεί αύριο, στην Αγία Πετρούπολη. Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία είναι Νο 1 στο ταμπλό και βρίσκεται στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης στην WTA, επικράτησε στον -χρονικά- πρώτο ημιτελικό της Ρουμάνας Ιρίνα Μπέγκου (Νο 56 στον κόσμο) με 6-4, 6-7(4), 6-4.

Ο αντίπαλός της θα προκύψει από τον έτερο ημιτελικό, ανάμεσα στην Λετονή, Γελένα Οσταπένκο (Νο 25) και την Εσθονή, Ανέτ Κονταβέϊτ (Νο 9).

Στο πρώτο σετ του ημιτελικού και μέχρι την έναρξη του όγδοου γκέιμ, οι δύο αθλήτριες κρατούσαν με σχετική άνεση το σερβίς τους. Όμως σε εκείνο το σημείο η 27χρονη Σάκκαρη έκανε το πρώτο break στον αγώνα για να προηγηθεί με 5-3, για να ακολουθήσουν δύο διαδοχικά breaks και τελικά, μετά από 54 λεπτά, η Ελληνίδα τενίστρια να προηγηθεί με 1-0 σετ (6-4).

Η αντίδραση της 32χρονης Ρουμάνας, ήταν άμεση και αφού «έσπασε» με το... καλημέρα το σερβίς της Σάκκαρη, διατήρησε το δικό της και απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα με 2-0. Σ΄ εκείνο το χρονικό σημείο του αγώνα η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών «έριξε» στο ματς δύο από τα ισχυρότερα «όπλα» της, που δεν είναι άλλα, από το πείσμα και την ψυχραιμία.

Και αφού μείωσε σε 2-1, έκανε break στο σερβίς της Μπέγκου, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Στην συνέχεια και με... συνοπτικές διαδικασίες προηγήθηκε με 3-2 και διατηρώντας το σερβίς της, οδήγησε το σετ στο tie break. Εκεί, όπου η Ρουμάνα «έσπασε» τρία σερβίς της Σάκκαρη (έναντι δύο της Ελληνίδας τενίστριας) και έφθασε στην κατάκτηση του σετ με 7-6(4) μετά από μία ώρα και οκτώ λεπτά.

Η μάχη συνεχίστηκε και στο τρίτο σετ, σε έναν αγώνα που διήρκεσε 3 ώρες και 7 λεπτά! Η Μπέγκου, που έκανε μεγάλο παιχνίδι, προηγήθηκε με 2-0 games, αλλά η εμπειρία της Σάκκαρη αποδείχθηκε καθοριστική. Η Σπαρτιάτισσα πρωταθλήτρια κατάκτησε τα επόμενα τρία κάνοντας με τη σειρά της break στην Ρουμάνα (3-2), την οποία είχε πλέον βάλει σε θέση κυνηγού. Με το σκορ στο 4-4 η Ελληνίδα «έσπασε» εκ νέου το σερβίς της αντιπάλου της, εν συνεχεία κράτησε το δικό της κι έφτασε στη νίκη.

