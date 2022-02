Αθλητικά

Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε: Νικητές σε επικό ματς οι “ροχιμπλάνκος”

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έπαιξε με «καρδιά πρωταθλήτριας» και στο ματς με την Χετάφε αποδείχθηκε «επτάψυχη»!

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έπαιξε με «καρδιά πρωταθλήτριας» και στο «Do or Die» ματς με την Χετάφε αποδείχθηκε «επτάψυχη»! Παρότι έχασε πέναλτι στο ξεκίνημα με τον Σουάρες, παρότι βρέθηκε να προηγείται και να χάνει με 2-3 σε ένα... τρελό πρώτο 45λεπτο, βρήκε το κουράγιο να μπει στ΄ αποδυτήρια ισόπαλη με την αντίπαλό της και στο δεύτερο μέρος να πάρει μία τεράστια νίκη με 4-3, με γκολ του Ερμόσο στο 89΄!

Τεράστια από κάθε άποψη η επιτυχία της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε, η οποία από το 58΄ αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Φελίπε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Αν και η ψυχολογία της δεν ήταν στα καλύτερα επίπεδα, μετά το βαρύ 4-2 από την Μπαρτσελόνα, εντούτοις βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να φέρει τα πάνω κάτω και να βρεθεί ξανά στην 4η προνομιούχο θέση, που δίνει το εισιτήριο για το Champions League της επόμενης περιόδου.

Man of the match για τους «πρωτευουσιάνους» ήταν ο 26χρονος Ισπανός αμυντικός, Μάριο Ερμόσο, ο οποίος πήρε την θέση του Λουίς Σουάρες στο 60΄ και στην εκπνοή πέτυχε το «χρυσό» γκολ των γηπεδούχων.

