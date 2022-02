Κοινωνία

Κυψέλη: Μαρτυρικός ο θάνατος του 7χρονου - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν χωράει ανθρώπου νους όσα αποκαλύφθηκαν στην Κυψέλη. Τι είπαν η μητέρα και ο Πολωνός σύντροφος της που κατηγορούνται για το αποτρόπαιο έγκλημα. Οι καταγγελίες στο "Χαμόγελο του Παιδιού".

Δεν χωράει ανθρώπου νους όσα αποκαλύφθηκαν στην Κυψέλη, όπου ένα 7χρονο παιδί δολοφονήθηκε απο τον σύντροφο της μητέρας του και επι πέντε χρόνια το ζευγάρι δήλωνε ότι ο μικρός βρίσκεται στην Πολωνία με τον βιολογικό του πατέρα.

Το αγοράκι πέθανε όταν ο άνδρας του έβαλε μονωτική ταινία για να το συνετίσει και τα οστά του κατέληξαν σε εργαλειοθήκη την οποία ο 34χρονος είχε συνέχεια μαζί του.

Οι αστυνομικοί παρουσία εισαγγελέα μπήκαν στο δώμα της οδού Αστυπάλαιας στην Κυψέλη όπου έμενε το ζευγάρι και τους συνέλαβαν.

Η 29χρονη μητέρα είχε αποκτήσει δύο παιδιά με ένα Πολωνό με τον οποίο χώρισε. Στη συνέχεια έκανε σχέση με τον 33χρονο δράστη, ο οποίος κακοποιούσε τα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες το 2017 προσπάθησε να τιμωρήσει το αγόρι επειδή γκρίνιαζε.

«Για να συνετίσω το παιδί επειδή ήταν άτακτο δεν του έδινα φαγητό. Το έβαζα για τιμωρία να μένει όρθιο και του έβαζα μονωτική ταινία στο στόμα. Αυτό έγινε και την ημέρα που πέθανε» φέρεται να είπε ο σύντροφος της μητέρας.

Η μητέρα, φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν αντιλήφθηκε το κακό που έγινε. «Εκείνη την ημέρα έπαιζα ένα παιχνίδι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεν κατάλαβα τί έγινε».

Ωστόσο, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι «καθ΄ όλη τη διάρκεια του ανωτέρω περιστατικού ήταν παρούσα και η 29χρονη, η οποία δεν προέβη σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψει την ανθρωποκτονία».

Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις

Το παιδάκι πέθανε στο τότε διαμέρισμα του ζευγαριού στην οδό Σκιάθου στην Κυψέλη. Εκεί ο δράστης που είναι οικοδόμος έφτιαξε αυτή την κατασκευή με τσιμέντο στην ταράτσα της πολυκατοικίας και το έθαψε κάτω από το τσιμέντο. Όταν έφυγαν από το σπίτι για να μετακομίσουν ο 33χρονος έβαλε τα οστά στην εργαλειοθήκη την οποία είχε πάντα μαζί του ακόμη και όταν για κάποιο χρονικό διάστημα χώρισε με τη γυναίκα και ζούσε στο δρόμο.

Το 2018 η 8χρονη αδελφή του θύματος πήγαινε σε σχολείο της περιοχής με εμφανή σημάδια κακοποίησης, ενημερώθηκε η εισαγγελία και το επόμενο χρονικό διάστημα το παιδί πήγε σε ανάδοχη οικογένεια με τη μητέρα να υποστηρίζει πως ο γιος, που ήταν ήδη νεκρός, πήγε στην Πολωνία με τον πατέρα του.

Πριν από λίγους μήνες υπηρεσία της Ασφάλειας είχε την πληροφορία για τη δολοφονία και ξεκίνησαν οι έρευνες. Διαπιστώθηκε πως ο βιολογικός πατέρας ήταν σε ψυχιατρείο στην Πολωνία και δεν είχε δει τον γιο του από τότε που εγκατέλειψε την Ελλάδα.

Γιαννόπουλος: Είχαμε δεχθεί καταγγελίες για την οικογένεια

Ο πρόεδρος από το «Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» για τις καταγγελίες που είχε δεχθεί στο παρελθόν ο Οργανισμός για την συγκεκριμένη οικογένεια.

Όπως είπε το 2008 το «Χαμόγελο του Παιδιού» δέχθηκε καταγγελία για την 16χρονη εγκυμονούσα και μετέπειτα μητέρα του 7χρονου, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε δεχθεί και ανάλογη καταγγελία κακοποίησης το 2018, για την κόρη της 29χρονης σήμερα.

Μάλιστα, την εποχή που ορίζεται η δολοφονία του 7χρονου, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί από το σχολείο πως το παιδί είχε μώλωπες και άνθρωποι του Οργανισμού το συνόδευσαν μαζί με τη μητέρα του στο νοσοκομείο, ωστόσο η μητέρα του αρνήθηκε ότι ο σύζυγος έκανε κακό στο παιδί της. Όπως είπε ο κ. Γιαννόπουλος η μητέρα διαβεβαίωνε πως το αγόρι είναι στην Πολωνία, με τον πατέρα του και είναι καλά στην υγεία του.





Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά - Γηροκομείο: Προφυλακίστηκαν η ιδιοκτήτρια και η κόρη της

Εθελοντική αιμοδοσία: Η Μίνα Γκάγκα έδωσε αίμα μαζί με την οικογένειά της (εικόνες)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε: Νικητές σε επικό ματς οι “ροχιμπλάνκος”