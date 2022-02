Κοινωνία

Κυψέλη - Δολοφονία 7χρονου: Για ανθρωποκτονία από κοινού κατηγορούνται η μητέρα και ο σύντροφός της

Σοκάρει η απολογία του 33χρονου Πολωνού για το έγκλημα. Τις επόμενες ημέρες στην ανακρίτρια το ζευγάρι.



Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στην 12η Τακτική Ανακρίτρια το ζευγάρι που φέρεται να σκότωσε τον 7χρονο γιο της γυναίκας πριν πέντε χρόνια και να έκρυψαν το πτώμα σε εργαλειοθήκη στο σπίτι που έμεναν στην Κυψέλη.

Η 29χρονη μητέρα του αγοριού οδηγήθηκε το πρωί στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος της για την δολοφονία του γιου της, ενώ χθες το βράδυ είχε οδηγηθεί στην Εισαγγελία και ο 33χρονος σύντροφος της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η μητέρα ,όπως φέρεται να ομολόγησε στους Αστυνομικούς, σκότωσε μαζί με τον 33χρονο τον 7χρονο Ανδρέα το 2017, φράζοντας του την αναπνοή με μονωτική ταινία επειδή γκρίνιαζε για σκληρή τιμωρία που του είχαν επιβάλει. Ακολούθως το ζευγάρι φέρεται να είχε κατασκευάσει αυτοσχέδιο μνήμα στην ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Πατήσια.

Όπως εκτιμάται η σορός του αγοριού μεταφερόταν όπου διέμενε το ζευγάρι ,το οποίο για ένα διάστημα φέρεται να ήταν άστεγο. Οι αστυνομικοί ,που ερευνούσαν την εξαφάνιση του αγοριού, εντόπισαν χθες τα οστά του αγοριού σε εργαλειοθήκη μέσα στο διαμέρισμα που κατοικούσαν στην Κυψέλη.

Σοκάρει η απολογία του Πολωνού

"Του έβαλα μονωτική ταινία στο στόμα και του έκλεισα παράλληλα τη μύτη με τα χέρια μου, γιατί ήθελα να το συνετίσω, επειδή έκανε συνεχώς αταξίες". Αυτά ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές της ΕΛΑΣ, ο 33χρονος Πολωνός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 7χρονου αγοριού, μαζί με την Ελληνίδα μητέρα του παιδιού.

"Μόλις κατάλαβα ότι ήταν νεκρό το παιδί έφτιαξα ένα πρόχειρο "τάφο" με τούβλα στο δώμα. Οταν αργότερα μας έκαναν έξωση από το διαμέρισμα έβαλα τα οστά του σε μια εργαλειοθήκη και τα είχα μαζί μου όπου και αν πήγαινα, αφού για ένα διάστημα ήμουν άστεγος", πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ατάραχος ο καθ΄ ομολογίαν δράστης της αποτρόπαιης δολοφονίας του παιδιού, που σόκαρε ακόμη και τους έμπειρους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Από την πλευρά της, η 29χρονη μητέρα του άτυχου αγοριού, αρχικά ομολόγησε, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε, ότι δεν ήταν μπροστά στη δολοφονία του παιδιού της και δεν είχε καμία συμμετοχή στην φρικιαστική αυτή εγκληματική πράξη. "Λέει ψέματα η μητέρα. Ηταν παρούσα τη στιγμή που το παιδί της έχανε τη ζωή του από ασφυξία που του προκάλεσε ο 33χρονος", επισημαίνουν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ οι ίδιες αστυνομικές πηγές.

