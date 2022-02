Πολιτική

Ανδρουλάκης: Χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο για Τουρισμό και εστίαση

Ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής στην έκθεση υπηρεσιών τροφίμων, φιλοξενίας και τροφοδοσίας.

Την έκθεση υπηρεσιών εστίασης, φιλοξενίας και τροφοδοσίας HORECA 2022, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. «Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσω με δεκάδες εκπροσώπους της εστίασης και του τουριστικού τομέα. Είναι πολύ κρίσιμο, αυτοί οι τομείς που έδειξαν υψηλή ανθεκτικότητα αυτά τα χρόνια της πανδημίας και που σήμερα βάλλονται από την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, να τους στηρίξουμε, διότι δίνουν ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού ΑΕΠ» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης σε δήλωσή του μετά το τέλος της επίσκεψής του.

Υπογράμμισε, επίσης, πως πρέπει να υπάρχει μακροπρόθεσμο σχέδιο, κοιτώντας μπροστά, για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται και συγχρόνως διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας, ώστε με την αύξηση του τουρισμού στη χώρα, να έχουμε προστιθέμενη αξία και σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. «Αυτό πρέπει να είναι ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα ανοίξει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και θα στηρίξει πολύ δυνατά την ελληνική κοινωνία στο μέλλον» σημείωσε.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Ανδρουλάκης ξεναγήθηκε στην HORECA 2022, την ετήσια έκθεση για την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό των ξενοδοχείων και των μονάδων μαζικής εστίασης, με 550 περίπτερα εκθετών από ολόκληρη την προμηθευτική αλυσίδα για την εστίαση, τον ξενοδοχειακό και εστιατορικό εξοπλισμό, από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της διοργανώτριας εταιρείας, Θανάση Παναγούλια.

