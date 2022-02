Πολιτική

Σταύρος Κελέτσης: διάρρηξη στο σπίτι του βουλευτή

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη της οικογένειάς του, βρίσκονταν μέσα στο σπίτι.

(εικόνα από την επίθεση που είχε δεχθεί προ μηνών το σπίτι του βουλευτή)

Τον τρόμο έζησε τα ξημερώματα της Δευτέρας η οικογένεια του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρου Κελέτση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τοπικά μέσα, ληστές μπήκαν στο σπίτι του στην Αλεξανδρούπολη όσο η οικογένειά του κοιμόταν μέσα και αφαίρεσαν χρυσαφικά και χρήματα χωρίς ωστόσο να βλάψουν κάποιο μέλος της.

Ο βουλευτής Έβρου, απουσίαζε από το σπίτι του και βρισκόταν στη Σαμοθράκη.

Πριν από λίγους μήνες, είχε γίνει και επίθεση στο σπίτι και το γραφείο του βουλευτή με μπογιές και τρικάκια.

Πηγή: evros-news.gr

