Αλόννησος: υποβρύχιοι γάμοι... και επίσημως! (βίντεο)

Με ένα πρωτότυπο βίντεο, στο οποίο παίρνει μέρος και ο Δήμαρχος, αυτοδύτες καλούν ζευγάρια να κάνουν έναν ξεχωριστό γάμο... στο νερό.

Ο Δήμος Αλοννήσου ανήγγειλε επίσημα την έναρξη της δυνατότητας διοργάνωσης υποβρύχιων γάμων και όρκων ανανέωσης δεσμών στον εξωτικό παράδεισο των Σποράδων.

Για τον σκοπό αυτό γυρίστηκε βίντεο - κάλεσμα με ομάδα αυτοδυτών συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου Αλοννήσου που είναι πλέον σε θέση να τελεί γάμους και τελετές υποβρυχίως.

Σε ένα εντυπωσιακό βίντεο, η ομάδα κάνει βουτιά στον βυθό της Αλοννήσου και προβάλλει τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία με ειδικό slogan «Alonissos, I Love You Deeply!» που αποτυπώνεται πρωτότυπα κάτω από το νερό.

«Μαζί με το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας και τα άλλα υπέροχα καταδυτικά σημεία, τα τελευταία χρόνια έχουμε αναδείξει την κατάδυση στην Αλόννησο, σε τρόπο ζωής. Ο υποβρύχιος γάμος στο νησί μας είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για ανταλλαγή όρκων όλο τον χρόνο και δεν απαιτεί από το ζευγάρι ούτε ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις, ούτε παράλογα έξοδα. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου προσκαλούμε όλους τους ερωτευμένους να ζήσουν την υποβρύχια γαμήλια εμπειρία στην Αλόννησο και να ξεκινήσουν από εδώ τη νέα τους ζωή!» δήλωσε ο Δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του καλέσματος του Δήμου, ήδη έχει προγραμματιστεί ο πρώτος υποβρύχιος γάμος στον προορισμό για τα τέλη Αυγούστου. Ο Δήμος Αλοννήσου ευχαριστεί θερμά το Dive Center Triton για τη χορηγία του εξοπλισμού, καθώς και τους εκπαιδευτές Δία Μένη και Ηλιάνα Γιαλαμά για την υποστήριξη και καθοδήγηση των αυτοδυτών που βούτηξαν για τις ανάγκες του βίντεο.΄

