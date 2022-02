Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Παραδόθηκε ο 12ος εμπλεκόμενος στην επίθεση

Πρόκειται για τον οδηγό του τρίτου αυτοκινήτου που αναζητούσαν οι Αρχές.



Ο 12ος εμπελκόμενος στην υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμαπανού, παραδόθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τον οδηγό του τρίτου αυτοκινήτου, μάρκας VW Polo, σκούρου χρώματος, στο οποίο επέβαιναν οι «σκληροί» της συμμορίας των χούλιγκαν, όπως ο νεαρός που κρατούσε το δρεπάνι, αλλά και ο 25χρονος γνωστός ως «Αθηναίος».

Σύμφωνα με πληρηφορίες, πήγε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με το όχημά του. Αυτή την ώρα καταθέτει στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Εν τω μεταξύ, ο Αλβανός που είχε διαφύγει στην χώρα του μετά την επίθεση και στην συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές, θα βρεθεί στη μία μετά το μεσημέρι ενώπιον της 7ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης και θα παρουσιάσει τη δική του θέση για το φονικό επεισόδιο. Μέσω του συνηγόρου του είχε περιγράψει τον δικό του ρόλο ως «περιφερειακό».

Ήδη για την υπόθεση έδωσαν εξηγήσεις στην ανακρίτρια οι δέκα συγκατηγορούμενοί του και ο ένας μετά τον άλλον οδηγήθηκαν στις φυλακές, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

«Παρουσιάστηκε αυτοβούλως, σήμερα στις 8.30 το πρωί, στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, ο 22χρονος, οδηγός του γκρι POLO που σχετίζεται με την υπόθεση της δολοφονίας του ΑΛΚΗ.

Δηλώνει ότι, δεν είναι οργανωμένος οπαδός καμίας ομάδας, δεν είναι μέλος κανενός Συνδέσμου, δεν είχε συμμετάσχει ποτέ στο παρελθόν σε επεισόδια αθλητικής ή άλλης μορφής βίας.

Οι συγκατηγορούμενοι του, δεν έδωσαν έως σήμερα τα στοιχεία του, γιατί, πολύ απλά, πλην ενός, δεν τον γνωρίζουν (δεν τους έχει, ούτε τον έχουν ξανασυναντήσει).

Βρέθηκε συγκυριακά στο σημείο εκκίνησης του επεισοδίου, στην Παλαιών Πατρών Γερμανού. Του ζητήθηκε και άκριτα δέχτηκε, να μεταφέρει, ελλείψει αυτοκινήτων, 3 άτομα, τα δύο άγνωστα του, στη Χαριλάου. Δεν γνώριζε ότι οι συγκατηγορούμενοι του μεταφέρουν οπλισμό και ότι επίκειται επίθεση σε άλλα άτομα. Στο επεισόδιο δεν συμμετείχε κατά κανένα τρόπο.

Όπως αποδεικνύεται από το σύστημα εντοπισμού (GPS) του αυτοκινήτου του, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, βρισκόταν συνεχώς εντός αυτού, εν κινήσει, σε απόσταση 30 μέτρων από το σημείο της επίθεσης, μη έχοντας καν οπτική επαφή.

Αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης του και θέτει τον εαυτό του στην κρίση της δικαιοσύνης. Είναι συγκλονισμένος από την τροπή που πήραν τα πράγματα, εκφράζει τα συλλυπητήρια και την οδύνη του στην οικογένεια του Άλκη και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση των υπολοίπων παιδιών που τραυματίστηκαν».

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Η Ελληνική Αστυνομία και ξέρει και θέλει και μπορεί να κάνει τη δουλειά της»

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος με αφορμή και τη σύλληψη του δωδέκατου εμπλεκόμενου στη δολοφονία του Άλκη στην Θεσσαλονίκη προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με τη σύλληψη και του δωδέκατου υπόπτου για το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη, η Ελληνική Αστυνομία έχει ολοκληρώσει την έρευνα της.

Όλοι γνωρίζουν με αφορμή και αυτό το τραγικό πραγματικά περιστατικό ότι η Ελληνική Αστυνομία και ξέρει και θέλει και μπορεί να κάνει τη δουλειά της.

Τώρα πλέον, είναι υπόθεση όλων μαζί, του Κράτους, της Πολιτείας, των αθλητικών παραγόντων, των ίδιων των φιλάθλων να βάλουμε οριστικό τέλος στη βία και το χουλιγκανισμό μέσα και έξω απ’ τα γήπεδα».