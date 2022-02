Life

“Το Πρωινό” - Τερζής για Ρουβά: δεν συμπονώ κάποιον που έχει αφήσει θύματα (βίντεο)

Τι είπε για την πρόθεση του να απαγορεύσει στον τραγουδιστή να λέει τα τραγούδια του και τα σχόλια του Σάκη Ρουβά για τον καλλιτέχνη που δικάζεται για βιασμούς.

Λάβρος για τον Σάκη Ρουβά, συνεργάτη με τον οποίο έχουν κάνει μεγάλες επιτυχίες ήταν ο Νίκος Τερζής, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», του ΑΝΤ1, σχετικά με την πρόθεση του να απαγορεύσει στον Σάκη Ρουβά να λέει τα τραγούδια του.

Όπως είπε ο Νίκος Τερζής, μετά τα σχόλια που έκανε το Σάββατο ο Σάκης Ρουβάς για τον Δημήτρη Λιγνάδη, η αναφορά του αυτή, «ήταν μια άμεση αντίδραση, παίρνοντας προσωπική θέση, γιατί όταν πρόκειται για ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, οφείλουμε όλοι να παίρνουμε θέση. Εγώ δεν μπορώ να του απαγορεύσω να λέει τα τραγούδια μου, γιατί δεν είναι ολοκληρωτικά κάτι δικό μου. Αυτό όμως δείχνει την διάθεση και την στάση μου απέναντι σε αυτό».

«Δεν μπορώ να συμπονέσω κανέναν που έχει αφήσει πίσω του θύματα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος και όταν κάνουμε λάθος, οφείλουμε να ζητάμε συγγνώμη», προσθέτοντας πως «δεν μπορώ να τον πυροβολήσω για αυτό, απλά νιώθω μια θλίψη», σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ρουβά και την υπόθεση Λιγνάδη.

Ο Νίκος Τερζής ανέφερε ακόμη πως «δεν μπορώ να συγκρίνω έναν ναρκομανή με έναν άνθρωπο που είναι κατηγορούμενος για άλλα θέματα και επίσης δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε τέτοια περίπτωση σε ενεστώτα, λέγοντας “τον αγαπώ”».

Παρακολουθήστε όλο το απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό» σχετικά με τα σχόλια του Σάκη Ρουβά για τον Δημήτρη Λιγνάδη και τις αντιδράσεις που προκαλούν:

