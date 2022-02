Παράξενα

Κορονοϊός: πήγε για εμβόλιο συνοδεία του... πνευματικού της!

Διαβάστε τον απίθανο λόγο για τον οποίο η γυναίκα, θέλησε να την συνοδεύει ο πνευματικός της, την στιγμή του εμβολιασμού.

Δεν είναι λίγα όσα ακούν και βλέπουν οι γιατροί στα εμβολιαστικά κέντρα...

Έτσι, κάποια ευτράπελα που συνέβησαν στο εμβολιαστικό κέντρο στην Άνω Πόλη στην Πάτρα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μεταξύ άλλων εντύπωση έκανε στο νοσηλευτικό προσωπικό, μία Πατρινή που πήγε να εμβολιαστεί με τη συνοδεία του... πνευματικού της! Η νοσηλεύτρια έκπληκτη, είδε την κυρία να τη συνοδεύει ιερέας και όταν μάλιστα τη ρώτησε εάν είναι πρεσβυτέρα, έλαβε την απίστευτη απάντηση πως... "είναι πολύ πιστή και παρακάλεσε τον παπά της ενορίας να την συνοδεύσει, ώστε αν πάθει κάτι από το εμβόλιο… να τη «διαβάσει» επί τόπου."

Ακόμη ένα περιστατικό, με μία γυναίκα που πήγε στο εμβολιαστικό κέντρο του ΙΚΑ Ανω Πόλης με ένα μπουκάλι αγιασμό. Ρώτησε τη νοσηλεύτρια σε ποιο μπράτσο θα κάνει το εμβόλιο, και αφού την πληροφόρησε, πριν ξεκινήσει η διαδικασία έριξε αγιασμό στο σημείο προκειμένου… να μην πάθει κάτι.

Πηγή: pelop.gr

