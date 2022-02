Life

“Το Πρωινό” - Τσιμιτσέλης για Λιγνάδη και Ρουβά: ο αδελφός μου να ήταν, καταδίκη θα ήθελα (βίντεο)

Τι είπε για τον Πέτρο Φιλιππίδη, τα θύματα που δεν τολμούν να μιλήσουν, αλλά και την ανάγκη να υπάρξει πλήρης και σε βάθος κάθαρση και διαρκής υπενθύμιση για τους δράστες και τις πράξεις τους.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρέθηκε την Δευτέρα καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Σάκη Ρουβά για τον Δημήτρη Λιγνάδη που προκάλεσαν πληθώρα αντιδράσεων.

«Είδα στο twitter ένα #cancel_rouvas και πάτησα να δω τι είναι και είδα όλη αυτή την κατάσταση. Ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη και είναι υπεύθυνος γι’ αυτά που λέει. Εγώ δεν περιμένω τίποτα άλλο παρά μία καταδίκη. Και ο αδερφός μου να ήταν, και η μάνα μου να ήταν και πάλι καταδίκη θα ήθελα. Δε θα κάτσω να πλέξω το εγκώμιο για κανέναν αν έχει έναν έντιμο πρότερο βίο ή αν μου έχει φερθεί εμένα καλά», είπε ο ηθοποιός.

Όπως συμπλήρωσε, «δεν έχει σημασία το δέντρο, αλλά το δάσος. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι μόνο ο Λιγνάδης αλλά αρκετοί. Ήρθε η ώρα να μπουν όλοι στη θέση τους. Δεν παίρνει το πράγμα πια άλλη νοθεία είτε να νερώσουμε το κρασί. Πρέπει το πράγμα πια να φτάσει σε ένα τέλος και να υπάρχει και διαρκής υπενθύμιση για τα επόμενα χρόνια. Επειδή ξεχνάμε εύκολα, μπορεί τώρα να πληρώσει τη νύφη ένας ή δύο ή τρεις που είναι οι θύτες και άλλοι μετά από χρόνια να ξεπεταχτούν και να είναι πιο έτοιμοι».

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε ακόμη πως έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου και δεν πρέπει να ντρέπονται τα θύματα, λέγοντας «ακόμη και τα θύματα μπορεί να ντρέπονται, αλλά μιλώντας μπορεί να αποτρέψουν να πάθει κακό κάποιος άλλος. Εκτιμώ ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει βγει και έχει μιλήσεις, καθώς θέλουν αν το θάψουν μέσα τους οι περισσότεροι», τονίζοντας ακόμη πως «δεν νομίζω ότι κανένα θύμα έχει φταιξει στο παραμικρό, ποτέ».

Σε ότι αφορά το καλλιτεχνικό μέλλον του Δημήτρη Λιγνάδη και του Πέτρου Φιλιππίδη, είπε «για μένα δεν θα έπρεπε να μπορέσουν να γυρίζουν στο θέατρο, ακόμη και αν αθωωθούν. Από εκεί και πέρα είναι ελεύθερη αγορά και τα εισιτήρια είναι στα χέρια του κόσμου».

Συνομιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε ακόμη για την κόρη του, την Κατερίνα Γερονικολού και την σχέση τους, εν μέσω και της επαγγελματικής τριβής, λόγω των συνεργασιών, αλλά και για τα επαγγελματικά του βήματα.





